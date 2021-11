Piden renuncia de Jennifer Arias luego de la confirmación del plagio de su tesis de maestría

Luego de que este lunes la Universidad Externado confirmó que la tesis de maestría presentada por Jennifer Arias, presidenta de la Cámara, se trataría de un plagio, varios sectores han exigido a la representante renunciar a su cargo.



Después de que la Institución aseguro que le pidió al Consejo de Estado anular el título concedido, así como abrir investigaciones penales y disciplinarias para esclarecer lo ocurrido, las críticas de congresistas y políticos no se han hecho esperar.



Entre la voces que han exigido a la Representante presentar renuncia están los precandidatos Sergio Fajardo y Juan Fernando Cristo, así como los congresistas Katherine Miranda y José Daniel López.



Lea además: Universidad Externado confirma plagio en tesis de Jennifer Arias; ella pide "debido proceso"



"La confirmación del plagio de la tesis de la presidenta de la Cámara de Representantes y su intento de ocultarlo es una vergüenza más para el Congreso. Ella debe pedir disculpas y renunciar. Es lo mínimo", manifestó el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo.



"Como representante a la Cámara de Representantes le pido a Jennifer Arias renunciar de manera inmediata a la presidencia de la corporación, en ninguna democracia seria, una de las cámaras del Congreso puede ser presidida por una persona sancionada por fraude académico”, comentó José Daniel López, representante por el Cambio Radical.



Hubo algunos que, incluso, le pidieron a Arias no solo renunciar a su cargo como Presidenta de la Cámara, sino también a su curul como representante.



"Comprobación de plagio de tesis de maestría de Arias, no solo debe tener repercusiones legales en mediano plazo, sino una consecuencia política-ética inmediata: la renuncia como presidenta de la Cámara (y como congresista). La trampa no puede ser el ejemplo que dé un congresista", escribió en Twitter el representante David Racero.

Esto no es una cuestión de partidos sino de simple ética. La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, debe renunciar hoy mismo ante la confirmación de que en su tesis de maestría hubo plagio. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) November 22, 2021

¡NO TODO VALE!



Jennifer Arias debe renunciar a la Presidencia de la Cámara, las trampas y jugaditas no puede ser el ejemplo para los jóvenes de Colombia. pic.twitter.com/KpiZRESfcG — Katherine Miranda (@MirandaBogota) November 22, 2021



Aunque los partidos aliados al gobierno no se refirieron a las solicitudes de renuncia, algunos senadores y representantes sí rechazaron el presunto plagio y, a través de redes sociales, pidieron a Arias aclarar lo sucedido.



"Yo creo que, por el bien de ella, por el bien de la propia Cámara de Representantes lo mejor que puede ocurrir es que ella aclare lo que ocurrió", aseguró el representante por el Centro Democrático Gabriel Vallejo.



"Lo primero que se debe hacer es respetarle el debido proceso a la doctora Jennifer Arias. Si hay una acusación en contra de ella de la cual dice que es inocente tenemos que dejar que las autoridades actúen y que lleguen a lo más profundo de esta investigación”, mencionó el representante Juan Carlos Wills del Partido Conservador.



Lea también: Así fueron las reacciones a la elección de Zuluaga como candidato del uribismo

Pronunciamiento de la Universidad

La Universidad Externado confirmó que Jennifer Arias y Lucía Arango Alvarado, sí cometieron plagio en mayo de 2016 en la tesis “Los OCAD´S y su contradicción con las teorías de la elección racional”, con el cual accedieron al título de magister en Gobierno y Políticas Públicas.



La decisión, según la universidad, se tomó luego de haber adelantado una investigación con un perito experto en identificación de textos, por lo que decidieron que ahora esta será una situación judicial para lo cual pedida al Consejo de Estado anular los títulos y pedir a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía adelantar un proceso judicial.



Explicó el Externado que “Universidad sometió el texto de la tesis a una herramienta informática para la detección de plagio, operación que arrojó un importante número de coincidencias con fuentes o documentos publicados en Internet de autores diferentes a las señoras Arias Falla y Largo Alvarado. En razón de lo anterior, la Universidad contrató a un experto en derecho de autor y propiedad intelectual para esclarecer un posible plagio”.



Al respecto, la Representante negó haber plagiado la tesis y aseguró que buscará que se cumple un "debido proceso" para demostrar que lo afirmado por la Institución Educativa no es cierto.



"Soy inocente, no he cometido plagio alguno. Me preocupa que la Universidad jamás me ha escuchado y aún así dicen que hay plagio. Quién me garantiza que el documento sobre el que hicieron la investigación es el original de mi tesis. Será en los estrados donde demostraré mi inocencia", precisó.