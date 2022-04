¿Participó en política el general Zapateiro por el choque verbal con Petro? 

La dura respuesta que, a través de su cuenta de Twitter, le dio el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, al candidato presidencial Gustavo Petro por un comentario suyo sobre los vínculos de la Fuerza Pública con grupos armados ilegales, ha generado una enorme controversia.



Aunque el presidente Iván Duque, al ser interpelado por un representante electo del Valle en el Congreso de Asofondos, respaldó al oficial, siguen las voces que le exigen al mandatario llamarlo a calificar servicios no solo por participar en política, sino por desconocer la norma constitucional que les prohíbe a las Fuerzas Militares ser beligerantes.



La posibilidad de que se rompa el principio de que los integrantes de la Fuerza Pública no tienen color político, que, con algunos altibajos, se ha respetado desde la caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, es lo que más preocupa a diferentes sectores políticos.



Zapateiro le exigió respeto por la institución y lo acusó de hacer politiquería con la muerte de los soldados. Y además, le dijo: “A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”.



De inmediato, diferentes sectores políticos advirtieron que esa opinión era una clara participación en política.



“Este hilo de comandante del Ejército criticando a un candidato presidencial viola art 127 de la Constitución que prohíbe a servidores públicos intervenir en política electoral y, por ser militar, viola también art 219 que señala que Fuerza Pública no es deliberante. Muy grave”, señaló el constitucionalista Rodrigo Uprimmy.



El caso de Zapateiro se suma a las denuncias que se han hecho desde la oposición contra el presidente Duque, contra algunos de sus ministros, e incluso contra el fiscal general, Francisco Barbosa, por participar en política.



Sin embargo, la situación del oficial es más compleja porque las Fuerzas Militares están sometidas al mandato constitucional de no intervenir en política partidista.



“Me preocupa mucho que el comandante del ejército controvierta públicamente con un candidato presidencial. No solo por la violación a las normas constitucionales sino también porque representa décadas de retroceso para nuestra democracia. Duque ha hecho un gran daño institucional”, afirmó el exministro del Interior Guillermo Rivera, vinculado actualmente a la campaña de Sergio Fajardo.



Y el senador Iván Marulanda advirtió: “Si las instituciones colombianas permiten que caiga en suelo firme el paso que acaban de dar las Fuerzas Militares en terrenos de la política partidista, la democracia se va al carajo”.



Respaldo de Duque al general Eduardo Zapateiro

Este viernes desde Cartagena, al cierre del Congreso de Asofondos, el presidente Iván Duque respaldó al general Eduardo Zapateiro y, al referirse al rifirrafe con Gustavo Petro, aseguró que es importante separar los roles en la democracia.



“Un senador se pronunció agrediendo a las Fuerzas Militares, señalándolas de ser cómplices del narcotráfico. Si cualquier persona, y más un congresista que ostenta una responsabilidad política, da una acusación de ese nivel, que tenga la gallardía de denunciarlo, pero que no pretenda hacer política enlodando la institucionalidad que todos los días pone su vida al servicio de Colombia”, comentó el mandatario.



Resaltó, además, que “si hay alguien en la democracia que tiene que guiarse por el apego a la veracidad y no a la post verdad es quien ostenta una responsabilidad y, sobre todo, si es elegido. No se pueden hacer acusaciones impunemente y pretender que la institucionalidad pueda tener una respuesta”.



El mandatario concluyó que ha “tenido siempre una política de cero tolerancia a cualquier abuso por parte de la Fuerza Pública, pero lo que no podemos dejar los colombianos es que se lancen ese tipo de comentarios incendiarios impunemente”.