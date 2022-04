Fajardo y Gutiérrez se pronunciaron tras rifirrafe entre Petro y el general Zapateiro

El comandante del Ejército de Colombia, general Eduardo Zapateiro, acusó el viernes al candidato presidencial de la izquierda, Gustavo Petro, de aprovechar políticamente la muerte de seis militares a manos de una banda de narcotraficantes días atrás.



"Senador, no se valga de su investidura (inviolabilidad parlamentaria) para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados", reclamó Zapateiro desde su cuenta de Twitter, respondiendo a un mensaje de Petro sobre la muerte de uniformados en un ataque con explosivos atribuido al Clan del Golfo.



"Mientras los soldados son asesinados por el clan del golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan", se lee en el tweet del 20 de abril de Petro, quien aspira a la Presidencia por el Pacto Histórico.



Zapateiro reclamó desde su cuenta de Twitter, respondiendo al mensaje del candidato y exigió respeto "por la institución más antigua de Colombia" al opinar que el fallecimiento de los soldados "no debería ser usado en narrativas de campaña política".

Su reacción causó una fuerte controversia en el país, esto teniendo en cuenta que la Constitución prohíbe a los militares votar e "intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos".



"Petro ha sido uno de mis más fuertes contradictores y he sido blanco de sus ataques, pero las palabras del Gr. Zapateiro son inaceptables”, expresó en Twitter el candidato de la Centro Esperanza, Sergio Fajardo. Además, comentó que "se politizaron las Fuerzas Armadas. ¡Ese no es el camino!".



Por su parte, Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, también se refirió a la situación y manifestó que "me impresiona que indigne más un trino de un militar, que las decenas de policías y soldados que han sido asesinados en la última semana (...) Apoyo a nuestras fuerzas militares".



Cuestionado sobre la controversia durante un evento público, el presidente Iván Duque acusó a Petro de “agredir” a las fuerzas armadas. "Que no pretenda hacer política enlodando la institucionalidad", enfatizó el Mandatario, quien saldrá del cargo en agosto.



Entre tanto, desde el Pacto Histórico criticaron las declaraciones del General y lo acusaron de participar en política.



"Atrevido! Qué tal un general beligerante en política y armado. A qué extremo llegó la politización de las Fuerzas Militares en este régimen. Viola la Constitución y la ley. Solicitaré su baja inmediatamente", le respondió el senador Roy Barreras.