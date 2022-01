¡Ojo! Si inscribió su cédula por internet aún le falta un paso para terminar el proceso 

Luego de haber culminado el periodo de inscripción de cédulas para

las elecciones al Congreso que se llevarán a cabo el 13 de marzo, ahora

las personas que realizaron el proceso de manera virtual deben realizar la validación biométrica facial para que, de esta forma, sea acreditado el proceso.



Según lo indicado por la Registraduría, quienes inscribieron su cédula entre el 4 y 13 de enero por internet, ahora recibirán indicaciones desde el correo inscripcionciudadanos@registraduria.gov.co para que, en un plazo máximo de dos días desde la recepción de este, aporten una fotografía de su rostro para confirmar su identidad.



Lea además: Polémica entre candidatos al Congreso por ataque a sede de María Fernanda Cabal en Cali



"El proceso de validación biométrica facial lo puede realizar únicamente desde tu dispositivo móvil. En caso de no lograrlo, el sistema te permitirá hasta dos intentos diarios. Ten presente que el plazo máximo para realizar el proceso de validación biométrica facial es de 2 días calendario a partir de la recepción del correo", informó la Registraduría.



De igual forma, la Entidad explicó que la validación puede realizarse por medio del dispositivo móvil o tablet con cámara fotográfica, además, si el dispositivo de la persona es marca Apple entonces el proceso se debe hacer con Safari, pero si el celular es Android será Google Chrome el navegador que deberá utilizarse.



Entre el 13 de marzo de 2021 y el 13 de enero de 2022, un total de 2'611.750 personas inscribieron su cédula para votar en las elecciones al Congreso. De ese total, 1'622.102 procesos se hicieron de manera virtual, es decir que, el 62 % de las inscripciones fueron virtuales.

"El fondo de la foto debe ser claro (en los posible, blanco), el dispositivo debe estar ubicado a la altura de los ojos y de manera horizontal. Además, la foto debe tomarse en un sitio con buena iluminación (evite el contraluz o la oscuridad) y se deben retirar elementos como tapabocas, gafas y gorras, así como evitar que objetos o superficies se interpongan en la foto", detalló la Registraduría.



Es acorde resaltar que si el ciudadano inscribió su cédula vía web y aún no ha recibido la notificación por e-mail, es necesario que se revise constantemente la bandeja de correos no deseados o spam porque las indicaciones podrían llegar a este buzón.

Si cambiaste tu puesto de votación para las elecciones de Congreso de la República entre el 4 y el 13 de enero, ten en cuenta estas recomendaciones al momento de realizar la validación biométrica facial ✅. pic.twitter.com/QULPC3kVAh — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) January 18, 2022

Reportan dificultades para realizar validación

A pesar de que la Registraduría compartió los pasos detallados sobre cómo se debe realizar el proceso de validación biométrica facial, la ciudadanía ha reportado estar teniendo dificultades para llevar a cabo este proceso.



De acuerdo con lo indicado por las personas a través de reses sociales, uno de los inconvenientes ha sido que a muchos colombianos el correo les ha llegado a la bandeja de correo no deseado, por lo cual, no se han enterado de la recepción de este y les caducó el plazo máximo para completar la inscripción.



Otra de las dificultades se estaría presentando al momento de subir la foto debido a que, según las imágenes compartidas en Twitter, se presentan errores para cargar la fotografía o no es posible realizar un segundo intento.



Entre tanto, otra de las denuncias ha sido que al intentar realizar la certificación del rostro, la página de la Registraduría notifica que no existe la inscripción de la cédula, esto pese a que la persona cuenta con el código que certifica que sí se hizo el proceso.



Lea también: Los detalles del escándalo por contratos que tiene en el ojo del huracán a María P. Correa



Al respecto, Keiner Villazón manifestó en redes que "el link que me llegó ya aparece vencido, así que no podré votar. No pienso trasladarme hasta la capital solo por eso".



"No sirve el validador facial, quien diseñó ese mecanismo no tomó en cuenta que llegaría un correo con el link y que este se abriría desde la extensión de navegar del correo de Gmail la cual no tiene permiso de cámara y que al seleccionar abrir se pierden los 2 intentos del día", escribió Jhon Esteban Rámirez en Twitter.



En la misma red social el usuario @dasj9305 mencionó que "presento el mismo inconveniente, no es posible que pongan tantas dificultades para ejercer el derecho al voto, deben ampliar el plazo o dar solución porque ya somos varias personas".



Con relación a estos inconvenientes, que han sido manifestados por los ciudadanos directamente a la cuenta oficial de la Registraduría, la Entidad anunció que en caso de presentar dificultades, estas se pueden reportar a través del correo soporteidc@registraduria.gov.co por medio del cual se brindara apoyo.