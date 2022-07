"No tenemos evidencia de pago de coimas": Duque sobre presuntos desvíos de recursos para la paz

El presidente Iván Duque habló este viernes sobre la investigación que se ha venido adelantando frente a la presunta desviación de recursos destinados para la implementación del acuerdo de paz por medio de proyectos desde su aprobación en el Ocad Paz, esto por medio del cobro de coimas.



Duque aseguró que el exconsejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, y la directora del Departamento del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alejandra Botero, han respondido las inquietudes que se tienen frente a las labores del Gobierno.

“Los recursos que se han invertido para la paz superan los $28 billones, donde tenemos sistema general de participación, recursos de obras por impuestos, recursos del presupuesto nacional y también Ocad Paz que es una fuente, toda ha estado detallada a través de un visualizador de datos donde se pueden ver los proyectos que están terminados, lo que están en ejecución y los que no tiene contratación”, afirmó Duque.



El presidente además explicó que los proyectos deben pasar por diferentes filtros y cumplir requisitos que no se pueden omitir. Según él, a esto se suma que no han recibido pruebas que confirmen el pago de coimas.



“Hasta este momento no tenemos ninguna evidencia de que haya pagos de coimas a lo largo de ese proceso. Todos los procesos de aprobación han sido públicos, hay registros, hay actas, hay videos”, afirmó el presidente.



Duque además reiteró: “Quien participaba en nombre del Gobierno en esas decisiones que era el doctor Emilio Archila que ha dado no solamente unas explicaciones supremamente rigurosas, sino que ha mostrado con transparencia como fue ese proceso de decisión”.



Finalmente, el presidente Duque aseguró que su Gobierno ha depurado los Ocad Paz con la intención de darle más transparencia y trazabilidad al proceso de aprobación de proyectos para la implementación del acuerdo de paz.

“Somos los más interesados en que si hay evidencia, en que, si hay información conducente, la tengamos para que se apliquen las sanciones a quienes hayan cometido esos actos de corrupción, si es que se cometieron”, explicó Duque.



Y concluyó: “El Gobierno no tiene esa evidencia, pero el cumplimiento de todos los requisitos nos llevaba a un punto donde eran tantas las etapas que no existía ninguna discrecionalidad, ni ningún poder autónomo, ni ningún funcionario para determinar que se aprobaba o que no se aprobaba”.