Minsalud pide continuar vacunación contra covid-19 los días festivos de Semana Santa

Natalia Moreno Quintero

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, hizo un llamado a gobernadores y alcaldes para que continúen la vacunación contra covid-19 en sus territorios incluso los días festivos de Semana Santa, en aras de hacer frente al tercer pico de la pandemia.



"Debemos continuar toda la semana, el fin de semana, la semana entrante así sea Semana Santa y los días santos también hacer proceso de vacunación. Recordar a los departamentos del país, a las EPS e IPS, que podemos agendar población de 75 a 79 años y, también en aquellos que se puede hacer, iniciar agendamiento de población a 70 y 75 años", manifestó el Ministro en la emisión de este jueves del programa 'Prevención y Acción'.



"Recordarles a los entes territoriales que por razones de rendimientos no se han asignado vacunas, que pueden vacunar intensamente", añadió.

En ese sentido se manifestó el alcalde Jorge Iván Ospina a través de las redes sociales, donde dijo a las EPS y a las Empresas de Salud del Estado que "es imprescindible" vacunar a los adultos de 75 años en adelante. "Es imprescindible que lo realicemos contra el tiempo. Esta Semana Mayor debe ser para vacunar e inmunizar urgente", escribió.



Con la llegada de 50.000 dosis de los biológicos, esta semana se reactivó la operación de los 'megacentros' de vacunación en Cali -ubicados en los Almacenes La 14 de Calima y Pasoancho, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y el Coliseo María Isabel Urrutia-, suspendida el pasado fin de semana ante la aplicación de las 4000 dosis disponibles hasta ese momento.



Es preciso recordar que las personas de edades comprendidas entre 75 y 79 años, así como los mayores de 80 años que aún no han sido inmunizados, están siendo inoculados en los 'megacentros', previo agendamiento por parte de las EPS.



"Cada vacuna inyectada a mayores de 70 años es adelantar un esfuerzo inconmensurable para salvar vidas . No se puede perder un segundo en este objetivo superior, necesitamos que todos nos propongamos tener 50.000 vacunados en el menor tiempo posible. Es una lucha por la vida", expresó el alcalde Ospina a través de Twitter.



De acuerdo con el más reciente boletín de vacunación, en Cali han sido aplicadas 81.077 dosis de la vacuna contra el covid-19.

Recomendaciones para la Semana Santa

El ministro Fernando Ruiz reiteró su llamado a la ciudadanía para que no se descuide frente a la posibilidad de contraer el virus, "mientras no logremos la inmunidad de rebaño".



Su principal recomendación es evitar visitar a familiares y, en caso de viajar con ese propósito, no hospedarse en sus hogares sino en hoteles donde hayan protocolos de bioseguridad.



“Las personas que vienen de otras ciudades a visitar a un familiar, tienen una probabilidad de llevar el contagio”, subrayó Ruiz.



De otra parte, el Ministro recordó que están prohibidas las fiestas privadas, que se debe mantener el uso del tapabocas y que, en caso de acudir a actividades de culto, se debe respetar el distanciamiento social y evitar hacer procesiones.