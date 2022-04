Minsalud asegura que situación epidemiológica del covid-19 ya es estable en Colombia

El Ministerio de Salud confirmó este viernes que la situación epidemiológica del covid-19 ya es estable en Colombia, esto luego de que se superó por completo el cuarto pico de contagios.



De acuerdo con lo explicado por las autoridades sanitarias, en el territorio colombiano se está reportando una baja positividad de contagios que ha llevado a que ahora se esté buscando fortalecer la inmunización para mantener una contención del virus.



Al respecto, la directora (e) de Epidemiología y Demografía del Ministerio, Claudia Cuéllar, recalcó que aunque se tenga una situación estable, no se puede descartar la posibilidad de que se pueda presentar un nuevo rebrote del covid-19.



"Estamos en una situación muy estable, pero no podemos decir

que no vaya a suceder un rebrote o que no vamos a tener de pronto,

posteriormente, la entrada de alguno de los sublinajes, por lo que tenemos que seguir efectuando todo el plan de vacunación", comentó.

Entre tanto, Cuéllar reiteró que las autoridades de salud continúan haciendo un llamado a la ciudadanía a que se mantengan las medidas de bioseguridad.



"Reiterar la vacunación con dosis de refuerzo en personas de 60 años y

más que, pese a las bajas cifras de mortalidad, siguen siendo el grupo etario que conforma en mayor medida esas tasas", precisó.