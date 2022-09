Ministro Gaviria habló en Nueva York sobre la crisis de la educación luego de la pandemia

El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, participó en la Cumbre mundial sobre la Transformación de la Educación convocada por Naciones Unidas en Nueva York y afirmó que el evento tuvo el objetivo de compartir ideas para afrontar la crisis de la educación después de la pandemia.



“Si uno hace zoom en alguna escuela rural, en algún país no solamente en desarrollo sino desarrollado, vamos a encontrar muchos niños con grandes rezagos escolares, niños en tercero o cuarto de primaria que no saben leer”, dijo Gaviria.



El Ministro señaló que es necesario concertante políticas orientadas a solucionar las pérdidas de aprendizajes dado que este sería un problema con consecuencias mayores en un futuro.



“Es un problema que puede generar más deserción más adelante y que se puede convertir en una fábrica de desigualdad, que puede borrar los procesos sociales en educación en los que el mundo invirtió muchos recursos”, reflexionó el Ministro.



El ministro también resaltó la visión de educación que presentó en la Cumbre el Presidente, Gustavo Petro, ante jefes de Estado y los Ministros de Educación de diferentes países del mundo.



“La Paz no es otra cosa que la equidad territorial y la equidad territorial se hace con más y mejor educación en el territorio. Por eso se ha hablado de llevar educación superior a regiones donde nunca se pensó", dijo.



En una agenda independiente de la Cumbre, Gaviria sostuvo reuniones con los ministros de Educación del Líbano, Chile y Venezuela.



Con el Ministro de Chile, Marco Antonio Ávila, Gaviria acordó abrir Mesa de Trabajo para articular iniciativas conjuntas en beneficio de las dos naciones, en temas como la Convalidación de Títulos de Educación Superior.



Por su parte, con su homóloga venezolana, Yelitze Santaella, el ministro Gaviria acordó la ruta que permita articular el mejoramiento de la infraestructura educativa en la zona fronteriza y fortalecer la sinergia entre los Ministerios.



Finalmente, con el jefe de la cartera de Educación del Líbano, Gaviria trató temas como fortalecer la atención a la población migrante.



Este martes, el Ministro Gaviria acompañará al presidente Gustavo Petro durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.