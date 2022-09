MinHacienda anunció que gasolina subirá $200 mensuales entre octubre y diciembre

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confirmó que el precio de la gasolina va a tener un incremento de $200 por mes entre octubre y diciembre, lo que significa que el año cerrará con un incremento en el valor de $600.



Aunque aún no se ha firmado la resolución que oficializa el incremento y por ende no se conoce desde qué día subirá el valor, el Ministro sí dejó claro que el precio de la gasolina aumentará $200 en octubre, $200 en noviembre y $200 en diciembre.



“El acuerdo con el Presidente es que se va a aumentar el precio 200 pesos mensuales a partir de octubre, por este año”, manifestó el funcionario al término de una reunión de ponen de la tributaria este lunes en el Congreso de la República.



Ocampo explicó que el precio del ACPM no subirá en lo que queda de este año, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional está estudiando la idea de cambiar la fórmula, donde se tendrá en cuenta, entre otras cosas, el biodiesel.