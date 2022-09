Secretaría de Salud confirmó que hay escasez de varios medicamentos en Cali

La secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, confirmó que así como se ha reportado en el resto del país, en Cali también se está registrando escasez de varios medicamentos.



Al respecto, la Secretaria explicó que en la ciudad se ha comprobado la poca disponibilidad que hay de algunos medicamentos debido a las quejas que han presentado los ciudadanos, así como las EPS que han reportado no tener existencia de algunos fármacos.



De igual manera, Torres indicó que, aunque la cifra ha disminuido con relación al año anterior, en lo que va de este 2022 en la capital del Valle la Defensoría del Paciente ha recibido cerca de 21 mil quejas por escasez de medicamentos.



"Sí, esta falta de oportunidad de entrega las distribuidoras y las EPS manifiestan que es por falta de disponibilidad o porque no les han llegado completas las fórmulas para la distribución", indicó la Secretaria.



Con relación a cuáles son esos medicamentos que presentan dificultad para conseguirse, la Secretaria detalló que son varios tipos los que están escasos, entre ellos varios antibióticos. "Son varios tipos de medicamentos como antibióticos, entre ellos moxicilina, acetaminofén. Han sido diferentes las quejas que hemos recibido por la falta de disposición", comentó.



Finalmente, Torres se refirió a la razón por la que se estaría presentando la escasez y recalcó que los distribuidores han manifestado que está se debe a dos causas, una de ellas la falta de producción de moléculas por parte de las grandes fábricas.



"Otra cosa puede ser que los distribuidores están enfocados en la venta particular y no en la institucional. Solo tenemos información de que se van a presentar los correctivos y se está trabajando con los grandes actores de la cadena logística y de producción de medicamentos", precisó.

