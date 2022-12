MinAgricultura propuso hacer una reforma agraria solamente para el sector cafetero 

La ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, propuso hacer una reforma agraria para el sector cafetero, con el objetivo de sacar a los productores de la pobreza y evitar la tendencia de dividir las tierras de los cafeteros en microfundios.



“Esa reforma la tienen que hacer los cafeteros. El Gobierno puede apoyar en términos de conocimiento, pero la tienen que hacer los cafeteros con sus recursos”, aseguró la ministra durante su intervención en el Congreso Nacional Cafetero.



La propuesta incluiría temas como incentivar el incremento de áreas sembradas de los pequeños caficultores, renovación del área sembrada, fomentar una adecuada gestión del riesgo y proteger los ingresos de los pequeños productores.



Además, buscaría facilitar el acceso a instrumentos financieros y de seguro, sustituir las importaciones a través de la siembra de robustas, así como apoyar con insumos y fertilizantes a los productores.



“La actividad cafetera, que puede generar US$4.000 millones en exportaciones, no puede tener esa cantidad de productores en situación de pobreza. La idea es que salgan de la pobreza y puedan ampliar el tamaño de los predios en los que se cosecha café”, manifestó la ministra.



Adicionalmente, indicó que con el Banco Agrario se están adelantando estrategias para garantizar que el endeudamiento que tienen los productores actualmente, en el cultivo de café y otros más, no sea un freno para sacar adelante las próximas cosechas.