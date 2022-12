"No tenemos ni para la reforma agraria que anunciamos": Ministra de Agricultura

Aunque recientemente el Gobierno dispuso más de dos billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación para la implementación de la reforma agraria, la ministra de Agricultura, Cecilia López, señaló que no hay suficientes recursos para consolidar este proyecto.



Durante el Congreso Cafetero, la jefa de cartera sugirió una “reforma agraria cafetera”. Sin embargo, dijo a los asistentes que deben invertir sus propios recursos porque el Gobierno no tiene cómo subsidiarlos.



“Ustedes son los que tienen que definir cómo la hacen, con sus recursos, porque nosotros no tenemos ni siquiera para hacer la que estamos anunciando. La verdad es esa. El ministro de Hacienda, Planeación y yo, estamos pensando en un esquema para financiarla”, dijo López en su intervención.



Según la jefe de cartera, para cumplir la meta de compra de tierras de 500.000 hectáreas por año, sería necesario invertir la de los 20 billones que tendría como recaudo la reforma tributaria.



“Tenemos que ir mucho más despacio y hacer un esquema de financiación a largo plazo”, comentó la Ministra sobre la reforma agraria que calificó como un reto de “proporciones gigantescas”.



No obstante, la Ministra señaló que luego de recibir los recursos del Presupuesto General, desde el Gobierno Nacional entregarán auxilios a corto y mediano plazo para ayudar a los pequeños productores afectados por la ola invernal.



“Estamos abriendo las puertas para que en la siembra, que empieza en febrero, marzo y abril, tengan el financiamiento necesario, al tiempo que estamos mirando cómo facilitar créditos de aquellos que no han podido pagar por causa del invierno”, aseguró.