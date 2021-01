Luis Gustavo Moreno asegura que le pidieron no hablar con periodistas; Fiscalía lo desmiente

Álvaro José Carvajal Vidarte

El exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, en entrevista con María Jimena Duzán, reveló que a su llegada a Bogotá tras purgar una pena de 48 meses en Estados Unidos, en la Fiscalía le “recomendaron” que no hablara con periodistas.



Según sus palabras, desde el búnker se referían expresamente a la propia Duzán, a Daniel Coronell y a Gonzalo Guillén. “El señor fiscal (Francisco Barbosa) y la señora vicefiscal le mandan saludos (…) una recomendación, acá entre nos, nos disgusta con esos periodistas, no lo vaya a hacer porque eso va a molestar al fiscal”, contó Moreno.



Minutos después de esa declaración, desde la Fiscalía emitieron un comunicado en el que se defendían de las acusaciones del exfiscal y negaban que se hubiera presentado ese episodio.



Dice el comunicado que “las declaraciones entregadas por el sindicado Luis Gustavo Moreno a un medio de comunicación son totalmente falsas, por cuanto no le fue enviado ningún mensaje por parte de los directivos de la Fiscalía ni se prohibió que hablara con periodistas”.

Añaden que nunca se ha impedido el acceso a la información a los periodistas con personas que sean consideradas fuentes de información.



En otro de los apartes de la entrevista, Luis Gustavo Moreno dijo que Néstor Humberto Martínez, fiscal de la época, no solo estaba impedido para el caso de Odebrecht, sino que también tenía un conflicto de interés en el expediente de Llano Petrol.



“Él no se quiso declarar impedido (…) nosotros habíamos priorizado un caso y cuando capturamos se pegó la emputada del siglo y no se le pudo dar manejo y me dio la orden de que nadie se diera cuenta que él había dado concepto negativo en el expediente”, sostiene Moreno.