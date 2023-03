Luego de mantenimiento por enormes grietas, reabrieron vía alterna en Rosas, Cauca

La vía alterna construida en Rosas, Cauca, volvió a ser habilitada en la mañana de este lunes festivo, esto luego de que el paso vehicular tuvo que ser suspendido porque a tan solo cuatro días de haber sido inaugurada, el corredor vial estaba en mal estado.



De acuerdo con lo denunciado el pasado 16 de marzo, cuatro días luego de que el presidente Gustavo Petro inauguró la vía, en el corredor vial se evidenciaban las enormes grietas que aparecieron en poco tiempo en la vía que permite reconectar el Cauca con el resto del país.



​Es por eso que este lunes festivo, a través de sus redes sociales, Invías informó que luego de varios días de mantenimiento, la vía se encontraba en buen estado y había sido habilitada nuevamente para el tránsito vehicular.



De hecho, la entidad aseguró que entre las 7:00 a. m. y las 10:00 a. m. de este lunes 20 de marzo, transitaron más de 270 vehículos por la vía provisional, de lo cuales 137 fueron mulas, 25 buses, 44 camiones y 67 vehículos particulares.

Las grietas

Varios videos captados en la zona evidenciaban las enormes grietas que aparecieron en poco tiempo en la vía. El congresista vallecaucano Christian Garcés fue uno de los primeros que divulgó estas imágenes en redes sociales y cuestionó "¿quién responde?" por el estado de este corredor vial.



​Los videos que se conocieron en este jueves son la prueba del mal estado al que llegó la carretera en pocos días. Las impresionantes imágenes muestran la vía agrietada, mientras algunos conductores de vehículos de carga pesada transitan por la zona.



Al respecto, Invías señaló en un comunicado que estaba atendiendo la fractura de carpeta asfáltica en el mencionado corredor vial. Además, la entidad defendió que no se trata de una obra definitiva, sino que es una vía provisional.



Además, explicó que al ser un corredor vial construido en 45 días, "no tiene estructura de base y sub base por ser una vía provisional". Por esa misma razón, requiere mantenimiento permanente "sustituyendo la mezcla asfáltica donde se presentan fallas".



Invías, además, recordó que por esa misma razón los miércoles y sábados están previstos cierres para adelantar labores de mantenimiento en este corredor vial.