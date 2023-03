No duró ni cuatro días: la vía inaugurada por Petro en el Cauca ya tiene enormes grietas

No han pasado cuatro días desde la entrega de la vía alterna a la Panamericana, en el municipio de Rosas, Cauca, y el corredor vial ya está en mal estado. Varios videos captados en la zona evidencian las enormes grietas que aparecieron en poco tiempo en la vía que prometía reconectar el Cauca con el resto del país.



El congresista vallecaucano Christian Garcés fue uno de los primeros que divulgó estas imágenes en redes sociales y cuestionó "¿quién responde?" por el estado de este corredor vial que el mismo presidente Gustavo Petro inauguró el lunes 13 de marzo.

Así se encuentra la vía alterna que inauguró el gobierno de @petrogustavo la semana pasada por el derrumbe de Rosas Cauca. ¿Quién responde? pic.twitter.com/sWxLYPq85E — Christian Garcés (@ChriGarces) March 16, 2023



“Este es el estado de la ’nueva’ vía, 96 horas después. Una completa vergüenza”, dijo, por su parte, el politólogo Daniel Briceño, que también se unió a las críticas en contra del resultado de esta obra.



Más videos del estado del tramo vial inaugurado por el Presidente Gustavo Petro hace tan solo 4 días. pic.twitter.com/sqWF43jL20 — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) March 16, 2023

Los videos que se conocieron en este jueves son la prueba del mal estado al que llegó la carretera en pocos días. Las impresionantes imágenes muestran la vía agrietada, mientras algunos conductores de vehículos de carga pesada transitan por la zona.



“Esta obra hecha muy rápidamente, 45 días son los cálculos", expresó Petro esta semana luego de la habilitación del corredor vial. Sin embargo, algunos ciudadanos atribuyen al "tiempo récord" de la obra los daños que ahora presenta.



“Fue mayor la duración de la inauguración y toda la parafernalia que montaron que la obra misma”, “del afán no queda sino el cansancio”, son algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.



¿Quién responde?

Hasta el momento, desde la Presidencia de Colombia no se han pronunciado por la ola de críticas a esta obra. No obstante, la Gobernación del Cauca confirmó a Semana que los videos difundidos en redes muestran el estado actual de la vía.



Invías, por otra parte, señaló en un comunicado que ya está atendiendo la fractura de carpeta asfáltica en el mencionado corredor vial. Además, la entidad defendió que no se trata de una obra definitiva, sino que es una vía provisional.



"La conexión provisional vía Panamericana es una VÍA DE EMERGENCIA cuyas características son especiales porque, si bien permiten el paso de vehículos de carga, no cuenta con las especificaciones técnicas de una vía definitiva", se lee en el comunicado de Invías.



Además, explica que al ser un corredor vial construido en 45 días, "no tiene estructura de base y sub base por ser una vía provisional". Por esa misma razón, requiere mantenimiento permanente "sustituyendo la mezcla asfáltica donde se presentan fallas".



Invías, además, recordó que por esa misma razón los miércoles y sábados están previstos cierres para adelantar labores de mantenimiento en este corredor vial.