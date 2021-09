La audiencia de Colombia y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el Palacio de la Paz, Países Bajos ya tuvo su primera audiencia oral respecto al caso de la supuesta violación de derechos soberanos en espacio marítimo del mar Caribe en territorio de ambos países.



El agente Carlos Gustavo Arrieta confirmó que en esta audiencia Nicaragua presentó sus argumentos que sostenían que Colombia ha estado violando sus derechos y el derecho internacional.



“Paso exactamente lo que sabíamos que iba a pasar, Nicaragua se vino con una serie de argumentos sosteniendo que Colombia ha violado sus derechos, que ha violado el derecho internacional y ha violado el fallo, nada nuevo, todo lo que sabíamos que ha dicho en reuniones anteriores que ahora lo reitera de una forma mucho más concentrada en el curso de la audiencia”, explicó Arrieta a los medios de comunicación.

El agente contó que lo que sucedió en esta audiencia no cambiará la estrategia que Colombia presentará el próximo miércoles en donde el territorio nacional estará exigiendo sus derechos que no pueden ser desconocidos por Nicaragua, esto bajo un mandato constitucional que está en el artículo 101 de la Constitución Política de Colombia que establece que no se puede modificar un límite territorial, si es así será únicamente por medio de un tratado.



“Eso es una posición clara que Colombia ha expresado a la Corte desde un principio, pero de ahí a que se diga que el territorio nacional ha violado derechos marítimos de Nicaragua hay una enorme diferencia, Colombia no ha violado derechos, más bien a defendido los suyos y ha actuado conforme al derecho internacional ejerciendo derechos que tendría existiendo o no existiendo el fallo del 2012”, expresó agente representante del país.



Finalmente afirmó que sabían que Nicaragua iría a reaccionar de manera fuerte, pero no dijo nada diferente a lo que ese territorio ya había presentado, destacó que los argumentos del equipo jurídico de Colombia seguirán siendo los mismos que habían estipulado y programado para la siguiente audiencia.