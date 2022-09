Lo que se sabe del caso del corredor que murió este domingo durante la Maratón de Medellín

El Hospital General de Medellín (HGM) confirmó la muerte de una persona que estaba participando en la Maratón Medellín, este domingo 4 de septiembre.



Se trata de un hombre antioqueño, de 35 años, quien llegó sin signos vitales. Aunque el personal médico trató de reanimarlo, no pudieron salvarle la vida, explicó Mario Fernando Córdoba Pérez, gerente del HGM.



Según informaron sobre el hecho, el corredor se habría desplomado cerca de los parqueaderos de EPM y fue atendido por un organismo de socorro que lo trasladó al centro de salud.



Por ahora, se sabe que la víctima fue identificada como Jorge Andrei Valencia García, pero se desconoce las condiciones en las que aconteció este hecho. El Colombiano se contactó con los encargados de prensa del evento, pero aseguraron que aún no tenían mayores detalles.



Esta no es la primera vez que ocurre un deceso durante el desarrollo de la Maratón Medellín. En el 2018, un docente de periodismo de la Universidad de Antioquia, Juan Camilo Arboleda, sufrió un desmayo al llegar a la meta de los 21 km.



El hecho causó polémica en ese momento porque varios espectadores aseguraron que los paramédicos tardaron en llegar donde Arboleda e incluso, la ambulancia habría tardado 10 minutos y 30 segundos para asistirlo, según la información que recopiló De la Urbe, medio universitario en el que el docente trabajaba.