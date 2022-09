"Homenaje al valor de los pueblo indígenas": la placa que tendría la estatua de Belalcázar

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reveló a través de sus redes sociales, la nueva placa que sería instalada en el pedestal de la estatua de Sebastián de Belalcázar.



Luego de más de un año de haber sido derrumbada por los indígenas Misak durante el paro nacional el pasado 28 de abril del 2021, se conocieron detalles de la reinstalación de la icónica estatua caleña.



"En próximos días se reinstalará la Estatua de Sebastian de Belalcázar y tendrá una placa adicional con este texto redactado por la Academia de Historia", escribió el mandatario de Cali respecto al nuevo detalle que tendría el pedestal.

En próximos días se reinstalará la Estatua de Sebastian de Belalcázar y tendrá una placa adicional con esté texto redactado por la Academia de Historia pic.twitter.com/RvaXlOc2uF — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) September 4, 2022

Lea también: "La ciudad llevada y el alcalde solo piensa en andar con bebés": concejal Roberto Ortiz



"Hasta que no tengamos la placa que efectivamente el propio monumento oriente esos significados , no será instalado el Sebastián de Belalcázar y no va hacer usted el que nos obligue frente a fenómenos que han lacerado la historia de nuestros pueblos", había declarado Ospina hace unos días. Sin embargo, aún se desconoce la fecha en la que la estatua regresaría a su lugar tras revelarse la placa.



"Los caleños herederos de nuestros antepasados indígenas grabamos aquí, en este pedestal de la estatua del fundador de Santiago de Cali, Sebastián de Belalcázar, nuestra voz de reconocimiento y exaltación en homenaje al valor y heroísmo que ofrecieron con su sangre los pueblos indígenas de la época y los proclamamos como ejemplo de sentimiento y amor patrio", reza una parte de la pieza de mármol.



Se espera que en menos de 15 días, la estatua de Sebastián de Belalcázar regrese a su lugar, luciendo un renovado aspecto y la nueva placa en homenaje a los pueblos indígenas originarios de la región.