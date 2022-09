"La ciudad llevada y el alcalde solo piensa en andar con bebés": concejal Roberto Ortiz

Las declaraciones del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina continúan dando de qué hablar. Tras conocerse un video en el que el mandatario caleño habla de ir a un concierto con unas 'babies', el concejal Roberto Ortiz reaccionó.



El también empresario conocido como 'Chontico', respondió a las declaraciones hechas por Ospina respecto a un concierto de reguetón en Cali el próximo mes de octubre, al que aseguró que iría, entre risas.



"La ciudad llevada del putas y el alcalde solo piensa en andar con bebés haciendo gala de su machismo falso...", escribió en su cuenta de Twitter el concejal, reaccionando al video publicado por El País.

"Yo tengo para octubre un pequeño palco al frente y voy a ver a un man puertorriqueño, uff, que está ya veterano en el reggaetón. ¿sabes quién es? ¿no, no saben? Ese es Yankee. ¿Alguien quisiera ir conmigo? ¿No? ah bueno, después no digan que no les propuse. Nadie levantó la mano, iré solito con seis 'babies'", fueron las palabras del Alcalde de Cali durante un evento público y mientras conversaba con quienes lo acompañaban.

Estas declaraciones de Ospina no han caído muy bien entre los caleños, pues en su mayoría aseguran que no es momento de pensar en asistir a eventos de ocio con las problemáticas que tiene la ciudad.



Por el momento, el mandatario de la ciudad no se ha pronunciado al respecto tras la polémica.