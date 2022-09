El fuerte rifirrafe entre Clara Luz Roldán y Jorge Iván Ospina por el Puente de Juanchito

Este viernes 2 de septiembre, las dos autoridades más importantes del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán y Jorge Iván Ospina, protagonizaron un fuerte cruce de trinos por las demoras en la remodelación del Puente de Juanchito, que han generado grandes congestiones vehiculares.



"Quién es el contratista del Puente de Juanchito, es imperdonable la condición de parálisis en la que tiene a la región", trinó este lunes el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Quien diablos es el contratista del Puente de Juanchito es imperdonable la condición de parálisis en la que tiene a la región

Todos a impedir que vuelva a contratar con el Estado — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) September 2, 2022



Ante este comentario, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, respondió: “alcalde Ospina, a Cali y el departamento no le benefician en nada las controversias entre sus mandatarios, pero me permito responderle cordialmente".



Lea además: "Criminalidad no puede quedar rampante": Secretario de Seguridad del Valle sobre violencia en Buenaventura



"La vía Cali-Candelaria es un sueño de todos los vallecaucanos desde hace 27 años, que hoy hemos hecho realidad. Yo me acuesto pensando en la obra del Puente a Juanchito y me levanto igual, porque sé lo anhelada que es y el malestar que la obra produce.”, precisó la mandataria departamental.



A su vez, la gobernadora Roldán lamentó el trancón que afectó por varias horas a cientos de personas este lunes primero de septiembre. Sin embargo señaló que "ya reforzamos el operativo de movilidad en la zona para evitar que situaciones como esta se repitan".



Con respecto al avance de las obras, la autoridad mayor del Valle declaró que "el Puente de Juanchito avanza al 61%, y el ministro de Transporte -Guillermo Reyes- nos confirmó los recursos que faltan para construir los accesos".



"La doble calzada Cali-Candelaria avanzamos en el 83% en ambos tramos, con la adición de ciclorruta e iluminación, puentes peatonales y bahías de parqueo. Es una obra que entregaremos con mantenimiento garantizado en los próximos 30 años dentro de la nueva malla vial del Valle", añadió la mandataria en su cuenta de Twitter.



Le puede interesar: Emcali anuncia que no firmará contrato para realizar planta solar con empresa Klarzen



Por otro lado, Clara Luz Roldán le recordó al alcalde Ospina, que aunque entiende la situación que vive la ciudadanía con la vía Cali-Candelaria, también comprende lo que sufren los caleños con los huecos en las calles de Cali.



"Entiendo que hay muchas obras que inquietan y molestan a los caleños, como la del contratista encargado de tapar los huecos de toda la ciudad, o el que hoy es noticia nacional: la granja solar de Emcali", indicó la mandataria.

Entiendo que hay muchas obras que inquietan y molestan a los caleños, como la del contratista encargado de tapar los huecos de toda la ciudad, o el que hoy es noticia nacional: la granja solar de Emcali. — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) September 2, 2022



Por último, la Gobernadora del Valle, manifestó que durante toda su carrera pública ha tenido duros retos, como los "escenarios para Juegos Mundiales en Cali 2013, los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017", sin embargo, siempre los ha sacado adelante y el Puente de Juanchito no será la excepción.