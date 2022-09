Emcali anuncia que no firmará contrato para realizar planta solar con empresa Klarzen

Las Empresas Municipales de Cali, Emcali, anunciaron este jueves que

el convenio para la construcción de la granja de energía solar, en Mulaló-Yumbo, no se firmará con la empresa Klarzen, por lo que declararon desierto el proceso.



"Debido a las inusitadas comunicaciones, ante las quejas ciudadanas y ante mucha información que hemos recibido últimamente durante el proceso de Mulaló, nos hemos permitido hacer unas evaluaciones adicionales", dijo Juan Diego Flórez González, gerente general de Emcali.



"Con referencia a la empresa Klarzen, tenemos que decirles que hemos tomado la decisión de terminar el proceso de convocatoria pública, cuyo objeto era la consecución de un aliado estratégico para la planta solar", añadió Flórez.



Este contrato no se firmará debido que, según señaló el gerente Flórez, a la fecha, la empresa Klarzen no ha atendido los requerimientos de información realizados por Emcali "en ocasión al control social que vienen ejerciendo ciertos actores sindicales, medios de comunicación, opinión pública y ciudadanía en general que han cuestionado de manera vehemente sobre las condiciones administrativas de la organización empresarial y las validaciones de la experiencia técnica, respecto a las especificaciones de empresas extranjeras presentadas a ustedes en la oferta", agregó.



Cabe recordar que esta empresa fue seleccionada en una convocatoria pública, abierta desde diciembre del 2021 para adjudicar el proyecto, que ha generado varias críticas por el presunto favorecimiento de Emcali hacia esta empresa.



De hecho, el Sindicato de Trabajadores de Emcali, Sintraemcali, y otras personalidades políticas cuestionaron que la empresa había realizado más de 20 adendas al proceso por medio del cual buscaban un aliado para hacer la planta solar de Mulaló, y con ello sacar a varios oferentes del camino. Al final, Emcali se había inclinado por la compañía Klarzen, una multinacional que brinda soluciones en tecnologías verdes.



Es por eso que ahora Emcali, luego de desmentir que se estaba buscando sacar del camino a la mayoría de oferentes para favorecer a Klarzen, anunció la terminación del contrato y aseguró que ahora, seguirá adelante con un nuevo plan para el desarrollo del proyecto.