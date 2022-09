Lo que se sabe de la versión del Gobierno Petro que asegura que 'Iván Mordisco' estaría vivo 

El pasado 15 de julio las Fuerzas Militares anunciaron la muerte de Gregorio Vera Fernández, conocido bajo el alias de Iván Mordisco, quien habría sido abatido junto a otros nueve disidentes de las Farc en un bombardeo en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.



Sin embargo, en entrevista con Caracol Radio, el Comisionado de Paz, Danilo Rueda, dijo que el cabecilla de las disidencias, ‘Iván Mordisco’ no estaba muerto. "Emisarios directos afirman que ‘Iván Mordisco’ está vivo, no tenemos contacto directo con él", afirmó.



El expresidente Iván Duque dijo en su momento que la muerte de ‘Iván Mordisco’ fue un logro por tratarse de la caída de un "símbolo del mal".

Al respecto, manifestó que "gracias al trabajo heróico de nuestra Fuerza Pública, de nuestro glorioso Ejército, nuestra Policía y nuestra Armada, hemos asestado un nuevo golpe a las estructuras criminales, en este caso fue la estructura de ‘Iván Mordisco’, uno de los criminales más temidos de nuestro país. Su caída es un triunfo de la legalidad".



Entre los resultados del operativo, el Ministro de Defensa, la cúpula militar y de Policía del Gobierno Duque manifestaron que también había sido neutralizada alías Lorena, compañera sentimental del cabecilla, y que en la operación rastrillo se habrían encontrado elementos que pertenecerían al comandante abatido: un radio de comunicaciones, un teléfono Iphone, su computador y su boina.



Sin embargo, el cuerpo de Iván Mordisco nunca apareció. El excomandante de la Policía, el general Jorge Vargas, manifestó que no tenían el cuerpo y que, al parecer, se lo habrían llevado sus subalternos malherido.



De hecho, antes de este anuncio del comisionado de Paz, el pasado 3 de agosto también se puso en duda la muerte del disidente, pues circuló un video en el que se veía a alias Iván Mordisco pidiéndole pista al Gobierno de Petro para aterrizar en una nueva mesa de negociación con las disidencias de las Farc.