El discurso que dio el presidente Gustavo Petro en su intervención en la asamblea de la ONU, no pasó desapercibido y generó una ola de reacciones tanto a favor como en contra.

Por un lado, un gran sector del país aplaudió la intervención en la que Petro aseguró que se debe acabar contra "la irracional guerra contra las drogas", porque esta afecta al Amazonas, que es el 'pulmón' del mundo.

"La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen nada más que cultivar, es demonizado", dijo Petro.

Uno de los más críticos con la intervención del Presidente de Colombia fue Francisco Santos, expresidente de Colombia y exembajador de nuestro país en los Estados Unidos.

Santos calificó lo dicho por Petro como "una sarta de pendejadas y estupideces", en una entrevista concedida a la revista Semana.

“El camino al infierno está lleno de buenas intenciones, pero yo no creo que lo que está diciendo el señor Petro sea eso. Es una locura decir que la coca es menos peligrosa que el petróleo o el gas, es la cubierta en un nuevo cambio en la realidad política en materia de seguridad que nos va a llevar a ser un narcoestado”, argumentó Santos.

En medio de su discurso, Petro indicó, además, que: ""Para ustedes mi país no les interesa sino para arrojarle

venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve, prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera".

Para Santos, estas declaraciones significan el desmoronamiento de la institucionalidad en Colombia.

"Su intención es crear crisis para radicalizar la agenda y terminar con la democracia y las instituciones en Colombia. Lo que dijo es una sarta de pendejadas que no tienen razón de ser y que cuando usted lo mira con algo de perspectiva dice ‘wao, qué locura lo que acaba de decir el señor allá en la ONU’", afirmó Santos en Semana.