El presidente de la República, Gustavo Petro, hizo este martes un duro llamado a la comunidad internacional para que detenga ya la guerra contra las drogas, tras advertir que la misma se ha convertido en una excusa para justificar la destrucción de la selva amazónica, el mayor pulmón del planeta.



En su primer discurso oficial como jefe de Estado ante la asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, Petro cuestionó severamente el accionar de las grandes potencias que alientan la actual estrategia de combate contra las drogas, y dijo que Colombia es "un país de belleza ensangrentada" por esa causa.



"La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen nada más que cultivar, es demonizado", dijo Petro.



Y agregó: "Para ustedes mi país no les interesa sino para arrojarle

venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve, prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera".



Petro hizo un descarnado análisis del resultado de la estrategia global de lucha contra las drogas y señaló que la misma ha fracasado, por lo cual debe ser sustituida por otro mecanismo.



"40 años ha durado la guerra contra las drogas, si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo, que no se produce en nuestra América Latina. Verá millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles privadas. El afro preso se convertirá en negocio de empresas carceleras, morirán asesinados un millón de latinoamericanos más, nos llenarán de sangre nuestras aguas y nuestros campos verdes, verán morir el sueño de la democracia tanto

en mi América como en la América anglosajona. La democracia morirá allí en donde nació, en la gran Atenas occidental europea. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias".



El presidente aseguró que si la sociedad desea dejar de usar menos drogas, deberá pensar en más amor y menos en ganancias y poder.



“Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad: una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes”, destacó el mandatario colombiano.



Y planteó, además, la posibilidad de que los países desarrollados hagan una condonación de deuda externa a Latinoamérica, con el fin de que esos recursos se destinen a la protección del medio ambiente.



"Los convoco a salvar la Selva Amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ellos realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes no quieren. Solo cambien deuda por vida, por naturaleza".

Vea aquí todo el discurso del presidente Petro ante la ONU: