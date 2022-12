Lo que debe saber sobre el bono de 500 mil pesos para hogares vulnerables en diciembre

La directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, informó que a partir del próximo 7 de diciembre inicia el plan de choque contra el hambre, con el que se pretende realizar una transferencia de 500.000 pesos a cerca 2 millones de hogares en extrema pobreza.



“Estamos diseñando la política pública integral para la superación de la pobreza, pero, frente a lo que estamos enfrentando la crisis de hambre y la crisis por la temporada de lluvias, es necesario tomar medidas urgentes. Comenzamos con esta transferencia extraordinaria, que llegará a cerca de 2 millones de hogares”, señaló Rusinque.



Estos pagos, según la entidad, se realizarán por grupos de acuerdo a los programas, las nuevas familias pertenecientes al grupo A del Sisbén IV y los beneficiarios del programa Ingreso Solidario.



Según Prosperidad Social, las personas que no se encuentran bancarizadas recibirán el pago a partir del 7 de diciembre y quienes ya tienen cuenta bancaria, después del 15 de diciembre.



En esa misma línea, se incluyeron 324.000 nuevos hogares que no reciben ningún subsidio y que pertenecen al grupo A del Sisbén IV. En este caso, recibirán el giro a través de operadores como Supergiros y su red aliada, y para esto deben disponer de al menos una hora para hacer el proceso de identificación por primera vez.



Por otro lado, el segundo grupo está conformado por 6.500 usuarios de Jóvenes en Acción que tienen niños menores de 6 años identificados a través del Sisbén IV, tendrán el pago a partir del 21 de diciembre.



Por último, los hogares que pertenecen al programa Ingreso Solidario y que no se encuentran en el grupo A del Sisbén IV y que, por lo tanto, no están en condición de pobreza extrema, su pago se basará en el número de integrantes que conforman el hogar y el grupo del Sisbén al que pertenecen.



El Gobierno dispuso de 400.000 millones de pesos, con el fin de garantizar la transferencia extraordinaria a los hogares identificados en pobreza extrema y mitigar las barreras que estos poseen para acceder a los alimentos.