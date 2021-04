Lluvias aumentarán en los últimos días de abril, pronostica el Ideam

Álvaro José Carvajal Vidarte

La directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Yolanda González, anunció que el Instituto prevé el retorno de las lluvias en gran parte del país en los últimos días del mes de abril.



“Aunque se han presentado mayor número de horas con sol, en la próxima semana, finalizando el mes de abril, advertimos nuevamente sobre el retorno de condiciones lluviosas en gran parte del territorio nacional”, anunció Gónzalez.



Según el pronóstico del Ideam, durante los últimos días de abril se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco en las mañanas y posibilidad de lluvias eléctricas en horas de la tarde y de la noche en la capital del país y en varios sectores de Antioquia, Norte de Santander, Santander, oriente y occidente de Boyacá, norte, centro y oriente de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío y norte del Tolima.

En las regiones Pacífica y Amazonía se espera abundante nubosidad con lluvias y actividad eléctrica en varias áreas de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, noroccidente de Nariño, Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Caquetá y Putumayo.



En la Orinoquía se prevén posibles precipitaciones, especialmente en el occidente de Arauca y Casanare, y en varios sectores de Meta y Vichada.



En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en gran parte de la región Caribe, se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado, pero con predominio del tiempo seco.



Se esperan además posibles precipitaciones en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (sur de La Guajira y norte de Cesar y Magdalena), al igual que en el Urabá y zonas de los departamentos de Córdoba, Sucre, sur de Bolívar y Atlántico, especialmente en las tardes y noches.

Ante el regreso de las lluvias, el Ideam recomendó a los ciudadanos, no arrojar basuras ni escombros en ríos o quebradas, estar atentos a las autoridades locales sobre posibles emergencias por las lluvias, disponer de los números telefónicos de las organismos de respuesta y tener a la mano un maletín con copias de los documentos de identidad y elementos como agua, comida enlatada, radio y linterna.



También, recomendaron no acercarse a las márgenes de los ríos y no cruzarlos cuando se presenten lluvias fuertes e identificar las áreas con amenazas por deslizamientos o derrumbes.



Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la primera temporada de lluvias ha causado 550 eventos en 321 municipios de 25 departamentos.



Además, las lluvias han dejado 12.000 familias afectadas, 7.629 viviendas con averías de algún tipo y 133 casas que han quedado destruidas.