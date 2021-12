Las novedades que tendrá Colombia Birdfair 2022, la feria para los amantes de las aves

La octava versión de Colombia Birdfair ‘Unidos por las aves’ se realizará del 10 al 13 de febrero de 2022, con la participación de más de 20 conferencistas de países de cinco continentes.



“Se busca a través de salidas de avistamiento de aves, talleres de aviturismo, promover el interés de la ciudadanía y de turistas por la observación de aves, que no es exclusivo de los ornitólogos o biólogos; cada vez más otras personas encuentran en esta una actividad lúdica y de esparcimiento, que permite el contacto directo con la naturaleza; algo más que necesario después de haber vivido confinados por la pandemia”, dice Carlos Mario Wagner-Wagner, director de Colombia Birdfair.

20 conferencistas internacionales ofrecerán charlas en esta versión de Colombia Birdfair. Y habrá eventos presenciales.

Negocios verdes



Hoy, de 10:00 a.m. a 11:20 a.m., será el lanzamiento de la Feria para invitados especiales y prensa. En el auditorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, Catalina Casas Cruz, bióloga, magíster en sociedades rurales y especialista en educación ambiental, integrante del equipo del programa de Alianzas Internacionales de Audubon Society, hablará de ‘Aviturismo en Colombia, retos en escenario Covid 19’. Y de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en el parqueadero de la CVC, edificio principal (Cra. 56 No. 11-36), será la Muestra de Negocios Verdes, para el público, con 15 emprendimientos de aviturismo de la región e iniciativas de bienes y servicios, que generan impactos ambientales y contribuyen a la conservación del ambiente.



Avistamientos en el Valle del Cauca



Durante la Feria se harán salidas de avistamiento en 11 destinos en el Valle del Cauca, como el Kilómetro 18, el bosque de niebla de San Antonio, la laguna de Sonso, la región de Dapa-Chicoral; la zona de río Bravo, cerca al embalse del Lago Calima y a las zonas de humedales y arrozales de Jamundí. Y habrá salidas urbanas.

Invitados internacionales



Se realizarán conferencias virtuales con expertos internacionales como: Patricia Zurita, ecuatoriana radicada en el Reino Unido, directora ejecutiva de BirdLife International, ella trabaja en una estrategia de conservación de las aves con socios en todos los continentes. Judith Mirembe, creadora del Club Femenino de Observadores de Aves de Uganda, en 2013. Beccy Speight, directora ejecutiva de la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). Patricia Brekke Ph.D, del Reino Unido, zoóloga, investiga cómo las aves se ven afectadas por el cambio climático. También se conectará Marie-Morgane Rouyer, de Francia, investigadora que trabaja en la interfaz ciencia-política para la conservación de aves marinas. Yanina Maggiotto, argentina, ornitóloga, licenciada en turismo y especializada en birdwatching y fotografía de naturaleza. Michael Chung Lu, fundador de Wild Bird Club de Filipinas, responsable de la conservación del águila de Filipinas, una de las más amenazadas. Y John Edward Myers, presidente honorario de la 8ª. versión de Colombia Birdfair. Otros invitados son David Lindo o ‘Urban Birder’, una de las diez personas más influyentes en conservación de aves; Francesc Kirchner Granell, de Cataluña, creador de la tienda ORYX, librería especializada en historia natural y ornitología, y Carolina Yáñez Rismondo, bióloga marina y guía de turismo, observadora de aves para la empresa BirdsChile.

Expertos colombianos



Estará uno de los guías de observación de aves más reconocido del país, José Luis Pushaina con su hija Eliana, un wayúu que promueve el interés de las comunidades indígenas por la observación y conservación de estas. Y el ornitólogo caleño Gustavo Londoño, trabaja en conservación de aves en los Andes y en Chocó.



Concurso y Colombia Birdfair Chicos



La segunda versión de cuento para niños y jóvenes se lanzará el próximo año y se hará Colombia Birdfair Chicos: niños de diferentes lugares del país mostrarán sus trabajos de conservación en pro de las aves y habrá salidas de observación para chicos.



Ruta de Observación de Aves para personas con Discapacidad Visual



Este año se estableció la primera ruta de observación de aves para personas con discapacidad visual en Suramérica, proyecto de la Asociación Río Cali, que organiza la feria de las aves con apoyo del gobierno de EE. UU., a través del programa Riqueza Natural. En la Feria habrá salidas de observación de aves para personas con discapacidad visual. Informes e inscripciones: www.colombiabirdfair.com.