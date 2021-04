La polémica declaración de la Canciller ante la ONU, así reaccionaron varios sectores del país

Erika Mantilla

Claudia Blum, canciller de Colombia, aseguró que al hablar de los avances en la implementación, no pueden analizarse "solo las acciones del Gobierno".

Revuelo causó en el país una declaración de la canciller Claudia Blum durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que se analizaba el informe de la Misión de Verificación.



Al hablar de los resultados, aseguró que este no puede referirse "solo" a los avances adelantados por el Gobierno Nacional y que en él se debe considerar la existencia de disidencias como un incumplimiento por parte de las Farc.



"Cuando se analiza el cumplimiento del Acuerdo (de Paz), el informe no puede referirse solo a las acciones del Gobierno, como una de las partes firmantes. Debe considerarse la existencia de disidencias de Farc como un incumplimiento de la antigua guerrilla convertida ahora en partido político", afirmó.



"Los enemigos del Acuerdo son los criminales, incluidas las disidencias, el 80 % de los asesinatos de excombatientes son perpetrados por disidentes y narcotraficantes", señaló la Canciller.



La alta funcionaria sostuvo que en el 2016, cuando se firmó el pacto, "la antigua guerrilla de las Farc no era el único generador de violencia. Por ende, resultaba ilusorio pensar que su implementación sería suficiente para alcanzar una inmediata y absoluta paz estable y duradera".



Agregó que durante siglos, "en determinadas zonas del país han existido grupos armados organizados al margen de la ley que plantean retos en la estabilización y la consolidación en su disputa por los corredores del narcotráfico. Estas organizaciones atacan a la población, atacan a los líderes sociales y a sus comunidades afectan a los campesinos y enfrentan a la fuerza pública que garantizan el imperio de la ley".



Finalmente consideró que "la construcción de la paz en Colombia es un proceso irreversible". Por eso, afirmó que "se equivocan quienes quieren confundir a los colombianos sobre estos esfuerzos, se equivocan los que quieren confundir a la comunidad internacional sobre los logros y avances alcanzados, pero se equivocan aún mas los que pretenden confundir a este Consejo de Seguridad sobre las realidades de mi país y la región. El gobierno ha desarrollado un juicioso trabajo de planeación a 15 años para lograr un cambio real mediante la implementación de rutas irreversibles".

Reacciones

Entre los primeros en referirse a las declaraciones fueron exmiembros de la extinta guerrilla y exrepresentantes del Gobierno en los diálogos de paz adelantados con el ELN y las Farc.



Humberto de la Calle, exnegociador de paz con las Farc, protestó por las afirmaciones y reiteró que estas ponen en riesgo las vidas de los excombatientes que dejaron las armas. "Es la negación del Acuerdo. Es una provocación y exijo retractación". También dijo que la funcionaria hizo "una afirmación inaceptable. ¿De modo que los que entregaron las armas y están cumpliendo, tienen que responder por los desertores? ¿A quién le cabe en la cabeza?".



Para Rodrigo Londoño, líder del partido político Comunes, con su discurso, Blum "falta a la verdad y pone una diana en la cabeza de los miles de firmantes del Acuerdo de Paz que estamos comprometidos con su cumplimiento, a pesar de los incumplimientos permanentes de este gobierno".



En el mismo sentido habló Julián Gallo, miembro de dicha colectividad. Para él, "las palabras de la Canciller ante el Consejo de Seguridad de la ONU responsabilizando a Comunes (...) son perversas y nos cuelgan una lápida al cuello".



Otros sectores también cuestionaron duramente a la funcionaria, entre ellos, Álvaro Leyva, exconstituyente y exnegociador de paz con el ELN.



Consideró la declaración suficiente para que ella "renuncie y se esconda. Hay que pensar en la seguridad de la gente". Y también le hizo un llamado a "trabajar por la paz, ignorando los obstáculos" porque "hay vidas de por medio".



El Alto Comisionado para la Estabilización, Emilio Archila, se refirió a la polémica suscitada y consideró deber de la Misión de Verificación analizar "las causas para las violencias que se mantienen en el país lo mismo ha hecho el gobierno y todos nosotros".



En su opinión, "la Canciller explicó que bajo ninguna circunstancias se pueden atribuir esas violencias a un pretendido incumplimiento del acuerdo por parte del Estado, primero porque los grupos como el 'Clan del Golfo', los 'Caparros' y el ELN existían desde antes y siempre se supo que eran temas que se tenían que seguir combatiendo".



Finalmente señaló que "algunos miembros de las Farc nunca se acogieron al proceso y algunos exmiembros de la guerrilla como 'El Paisa', 'Márquez' o 'Santrich' pretendieron acogerse al proceso y lo abandonaron. Son ellos quienes tienen que responder individualmente y esta no es una responsabilidad que le corresponda al Partido de Los Comunes".