Álvaro José Carvajal Vidarte

Juan Pablo Ovalle Granados, un médico santandereano de 38 años de edad, está a punto de completar 20 días sin probar alimento, protestando al frente de la sede del Ministerio de Educación, en Bogotá, ante la negativa de la entidad a convalidar su título de especialización en Cirugía Torácica, con formación en Trasplante Pulmonar.



El profesional inició su manifestación el pasado 12 de enero. Dos días después decidió iniciar su huelga de hambre debido "a las negligencias, errores, trabas y burocracia que el Ministerio de Educación Nacional ha cometido con mi proceso de convalidación", como dio a conocer en un video difundido a través de Twitter.



El 'viacrucis' del galeno comenzó a finales de 2019. Según dijo a El Tiempo, su proceso de convalidación comenzó en noviembre de ese año, luego de haber terminado los cinco años y tres meses de su especialización y haber sido titulado en septiembre por el entonces Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España -hoy dividido en dos carteras-.



"El Ministerio de Educación debía responderme en 15 días si faltaba alguna documentación, pero pasaron cuatro meses (hasta marzo) sin tener ningún radicado. Luego, me dijeron que hacían falta unos procedimientos de cirugías que ya había reportado. Ahora, me niegan la solicitud y me dicen que pedirán todo por vía diplomática para alargar el proceso cuando todo lo que yo he entregado es legal​", dijo al diario nacional.

¿Qué dice el Mineducación?

El Ministerio de Educación afirmó el pasado 21 de enero que ha dado "todas las garantías conforme lo señala el procedimiento contenido en la Resolución 10687 de 2019".



Según la cartera, la documentación entregada por el médico "no cuenta con la información requerida y precisa que la Resolución establece para la evaluación académica de los estudios adelantados por el señor Ovalle".



"El Ministerio se encuentra a la espera de que el ciudadano anexe la información necesaria en los términos establecidos en la normativa, que debe ser emitida por parte de la Institución formadora, aun cuando ya se surtieron los tiempos y mecanismos del proceso de convalidación de la solicitud de convalidación", puntualizó el comunicado.



Cabe resaltar que la primera respuesta del Ministerio a Ovalle llegó el 25 de marzo de 2020, de acuerdo con una carta enviada desde el viceministerio de Educación Superior a la Cancillería, que Ovalle compartió en su cuenta de Twitter.

Poco más de un mes después, el 29 de abril, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Conaces, estudió el caso y recomendó no convalidar el título.



Según el Mineducación, la Comisión argumentó que "no se pudo evidenciar las rotaciones realizadas durante la formación en cirugía general (...) y además no se evidencia la realización, en calidad de cirujano principal, de procedimientos como reconstrucción de esófago, tráquea, bronquios y diafragma" al no encontrarse el certificado de carga horaria, por lo que en junio emitieron la resolución de no convalidación.



Ovalle Granados presentó "recurso de reposición con subsidio de apelación", pero ambos fueron respondidos en octubre de 2020 ratificando la decisión inicial.



"Se hace necesario para darle trámite al caso del ciudadano solicitar a la Cancillería colombiana que, a través de sus buenos oficios, pueda gestionar ante la Embajada de España o quien consideren pertinente la consecución del certificado de la duración de estudios y la discriminación de la duración en horas teóricas, teórico-prácticas y prácticas que soporte el reconocimiento el reconocimiento del título de Médico Especialista en Cirugía Torácica del ciudadano Juan Pablo Ovalle Granados", dice el documento, con fecha del pasado 15 de enero.

La embajada de Colombia en España hizo llegar la solicitud al Hospital Universitario de A Coruña -lugar en el que el profesional hizo su especialización- el pasado 21 de enero.



La respuesta del centro asistencial reiteró la información que el galeno ya había enviado al Ministerio de Educación, subrayó que "no existe información diferente a la emitida previamente" y detalló la duración en horas de las guardias.



"Los horarios, periodos de formación y guardias realizadas por el Dr. Juan Pablo Ovalle Granados en todo su proceso de formación de cinco años y tres meses, están descritos en la documentación que el Hospital Universitario de A Coruña emitió para su trámite de convalidación del título de especialista en Cirugía Torácica y cumplen el Programa Nacional de la Especialidad", se lee en el documento.

Sin respuesta

A pesar de que su protesta va a completar tres semanas, hasta el momento el profesional egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de Tunja, sigue a la espera de que se resuelva su situación.



"Me han negado varias resoluciones y siendo un cirujano torácico el grupo que me evaluó estuvo integrado por un odontólogo, un bacteriólogo y un médico nutricionista, que no tienen nada que ver con mi profesión", dijo a El Tiempo.



Ovalle no es el único profesional que ha tenido problemas al momento de convalidar en el país un título alcanzado en el exterior.



En su cuenta de Twitter ha compartido el relato de profesionales que afirman llevar hasta 11 meses esperando su convalidación. En varios casos la razón del Ministerio es la misma: la falta de documentación sobre la carga curricular de sus estudios.



"Es normal que todos los países tengan sistemas diferentes de acreditación, pero aquí quieren que todos se adapten al sistema colombiano, que el mundo gire en torno a ellos", dijo Ovalle a BBC.



Según datos del Ministerio de Educación, con corte a diciembre de 2020, durante el año pasado se radicaron 22.591 solicitudes de convalidación, de las cuales fueron respondidas 21.494 (95 %).



De ese número, 17.130 solicitudes tuvieron respuestas positiva, mientras que los 4.364 trámites restantes fueron negados.