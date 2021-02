Diego Molano, nuevo Mindefensa, responde a críticas por comentarios que hizo en Twitter

Jhon Edward Montenegro Jimenez

En redes sociales han relucido comentarios de Diego Molano sobre la minga indígena, la JEP y las protestas sociales, luego de ser anunciado por el presidente Iván Duque como nuevo ministro de Defensa, tras el fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo.



El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en entrevista con Blu Radio, respondió por sus publicaciones.



Una de los más sonadas fue realizada en 2019, sobre la minga indígena, a la que tildó de "terrorista".



En razón a su calificación a la protesta argumentó que “cuando usted destruye una vía, eso es un acto terrorista. Por supuesto, la minga, la movilización social y lo que ellos representan se debe respetar y así lo garantizaremos”.

Otra de las publicaciones, que también data de 2019, hace referencia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



En ese momento, Molano comentó: "No más ⁦JEP Colombia se respeta".



Ante esto respondió que ahora, como ministro de Defensa, "respetamos la institucionalidad que se ha abordado y esperamos que se den las garantías de justicia y que no haya impunidad".



Molano también ha sido cuestionado por un video en el que propone la construcción de un "protestódromo".



La idea contemplaba la adecuación de "un sitio para 50.000 personas, para que la gente pueda protestar allí una hora o días enteros, y que respondan por lo que pasa allí".

El "protestódromo", decía Molano, buscaba evitar abusos de la fuerza pública y enfrentamientos con la ciudadanía.



“Siendo concejal de Bogotá tuvimos una serie de protestas que fueron infiltradas y permeadas por unos vándalos que destrozaron el TransMilenio y afectaron los derechos a los demás. La protesta pacífica se respeta, para cuando al vandalismo no se puede permitir. Era más una señal de que no se podía permitir el uso de la violencia cuando infiltran las protestas”, expuso el ministro de Defensa sobre su particular iniciativa.



Molano llega a la cartera de Defensa luego del fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo, el pasado 26 de enero, a causa de complicaciones derivadas del covid-19.