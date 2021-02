Restricciones para exportar vacunas anticovid desde la UE son "un mensaje confuso": Duque

Erika Mantilla

El presidente Iván Duque manifestó este martes su preocupación por las restricciones en la exportación de vacunas contra el covid-19 desde Europa, en medio de su participación en el Foro de Seguridad del Instituto Aspen.



"Creo en este momento es un mensaje sumamente confuso que no ha ayudado a ver a otros países del mundo que tienen un gran poder económico el adquirir 3 y 4 veces el número de vacunas de su población porque eso distorsiona el mercado", señaló el mandatario.



Duque reiteró que Colombia va a iniciar la vacunación masiva el próximo 20 de febrero, y que las proyecciones de su gabinete es la inmunización de 35 millones de personas para alcanzar la inmunidad del rebaño con 70 % de la población vacunada.



"Eso, naturalmente, implica que los suministros se tengan según el cronograma. Lamentablemente, no depende de nosotros, pero tenemos un cierto nivel de confianza porque iniciaremos el 20 de febrero", agregó.



De igual forma, manifestó su preocupación porque, pese a que se desarrollaron varias vacunas en contra del virus, el mundo no ha logrado encontrar una respuesta multilateral coherente sobre cómo utilizar la ciencia para atender la vacunación masiva y así poder inmunizar a la mayoría de la población.



Ante la crisis que atraviesa la Unión Europea por la vacunación masiva contra el covid-19, el bloque restringiría la exportación de inmunizadores desde los países miembros del bloque.

