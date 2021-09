Emilio Tapia, quien fue enviado a prisión este viernes por su presunta participación en la adjudicación del contrato entre Mintic y Centros Poblados, recientemente afirmó a la Fiscalía General que habría algunos congresistas relacionados con el caso, que se habrían comunicado con el Gobierno para que no caducaran el contrato.



Ante las declaraciones, el senador Armando Benedetti ha comenzado a emitir trinos en donde niega cualquier vínculo con Emilio Tapia.



No obstante, en la mañana de este lunes la exministra Karen Abudinen aseguró que el senador sí la llamó a sugerirle que no caducara el contrato.



“Senador: Le refresco la memoria. Usted si me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. Yo no negocio, ni cedo ante corruptos”, dijo Abudinen.



Benedetti había dicho en Twitter: “Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se “abudinearon” la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!”.



De esta manera, la exfuncionaria abre un nuevo capítulo en el caso y toca a una de las figuras más mediáticas de la oposición, quien ahora hace parte del Pacto Histórico.

