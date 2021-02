Juzgado ordena a Claudia López retractarse por declaraciones contra Peñalosa

angela marcela alvarez

El juzgado 36 de pequeñas causas y competencia múltiple de Bogotá ordenó a la alcaldesa Claudia López retractarse de una declaración en la que decía que el exalcalde Enrique Peñalosa tenía negocios con los buses y troncales de TransMilenio.



Esta declaración fue entregada el pasado 2 de diciembre de 2020 cuando en una entrevista al periodista Yesid Lancheros de la Revista Semana, dijo que ella ofreció buses con carril exclusivo y que no iba a hacer una troncal como la de la Caracas en la Séptima.



“Que era lo que pretendía hacer Peñalosa. A Peñalosa le importan el negocio de sus buses y sus troncales de diésel, que es su juguete, y hay otros que pelean por un tranvía, sobre el cual se han hecho estudios en 15 años y nunca se ha podido hacer. Los ciudadanos no están ni por el tranvía del uno ni por el negocio de los buses del otro”, dijo la alcaldesa.



Por esta declaración, el exalcalde acudió ante la justicia, con el propósito de lograr la protección de los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre e imagen pública. Pedía la retractación de la alcaldesa frente a esas declaraciones.



La alcaldesa se defendió diciendo que lo que dijo es veraz y que este argumento se encuentra dentro de los discursos especialmente protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como político.



Pero el Juzgado treinta y seis de pequeñas causas dijo que aunque es verdad que Peñalosa “ha abanderado y promovido, desde distintos escenarios, el sistema TransMilenio, no solo a nivel local, sino que, ha compartido su experiencia y opinión a nivel mundial, ello no significa que su interés en él trascienda al campo de los negocios personales o, por lo menos en este juicio, ello no aparece demostrado”.



Y agregó que ninguna de las pruebas aportadas demuestra que Peñalosa tiene alguna relación comercial, con las empresas dedicadas al transporte público masivo en Bogotá o en Colombia ni que sea partícipe o accionista en las compañías dedicadas a dicha actividad.



Por esta razón, el juzgado ordenó a la alcaldesa retractarse dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de este fallo “si aún no lo ha hecho, se retracte y rectifique, de manera explícita y pública, mediante divulgación en un medio de amplia circulación nacional, así como en los mismos canales de difusión”.