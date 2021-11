Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño se reencontraron para hablar de Paz en París

Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño participaron este martes del Foro Mundial por la Paz, que se celebra en París, Francia, en el que hicieron un balance sobre cómo ha sido el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz firmados por el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.



Durante el debate, que fue organizado por el Centre de Recherches Internationales de Sciences Po, el expresidente y el excomandante del grupo guerrillero se refirieron a los logros obtenidos cinco años después de haberse firmado el acuerdo, así como de los desafíos que ha significado la implementación de este.



En su intervención, Santos recalcó que con el acuerdo no se buscaba solo darle fin a la guerra con las Farc, sino también aportarle contenido político, social y económico al país. Además, manifestó que es optimista de que Colombia logrará implementar todos los pactos.



"Es la primera vez que dos partes crean un mecanismo que no es sobre los vencedores, ni impuesto por un organismo internacional, surgió con apoyo de las dos partes, el compromiso por verdad, la reparación y no repetición. El acuerdo que firmamos con Londoño va a seguir transformando a Colombia", dijo el exmandatario.



Sin embargo, también hizo una crítica a la forma en que el gobierno actual ha lidiado con la problemática de la droga ilegal. "No se siguió el proceso y se volvió a la política tradicional de la guerra dura contra la droga que ha sido un fracaso".



Por su parte, 'Timochenko' como era conocido Londoño durante su tiempo en las Farc, destacó la labor que realizan los excombatientes que se comprometieron con el acuerdo y ratificó su deseo de continuar trabajando por la paz.



"En estos años hemos tropezado con serias dificultades, pero no ha impedido que sigamos con nuestros propósitos. Aparte de la reducción de la violencia tras la firma, hay que destacar que ahora el país conoce y entiende las dificultades políticas y sociales, y la necesidad de solucionarlas, por fortuna el país se ha politizado más", comentó.



Durante sus declaraciones, Santos y Londoño rechazaron los crímenes de los excombatientes que han sido asesinados y aseguraron que para evitar que la violencia se agudice, es necesario avanzar en la correcta adaptación de los acuerdos.



Finalmente, ambos hicieron un llamado a la comunidad internacional a apoyar a Colombia en todo el proceso que conlleva concretar la paz. La senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, y el ex alto comisionado para la Paz del gobierno de Santos, Sergio Jaramillo, también participaron del evento.