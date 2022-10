JEP y Fiscalía anunciaron que llegaron a un acuerdo de cooperación contra la impunidad

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Y la Fiscalía General de la Nación suscribieron un acuerdo de cooperación en el que establecen mecanismos ágiles y permanentes de comunicación y articulación para que ningún delito del conflicto armado quede impune.



El acuerdo delimitó unas competencias bien definidas para las dos entidades contra la impunidad. Por parte de la Fiscalía, presentará nuevos reportes sobre hechos graves y representativos, y reseñará sus resultados investigativos más recientes.



En lo que respecta a la JEP, complementará sus propios hallazgos y contrastará las versiones voluntarias de los comparecientes, antes de definir si formula imputaciones en su contra o si define la situación jurídica mediante mecanismos no sancionatorios, según el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos.



En el caso específico de terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, la JEP y la FGN se comprometieron a agilizar los procesos transicionales y ordinarios, con el fin de que los máximos responsables y partícipes determinantes sean sancionados. Para esos efectos, continuamente compartirán información sobre todos aquellos que se hayan sometido voluntariamente a la JEP, que todavía puedan hacerlo.



La Fiscalía también se comprometió a asistir a la JEP a informarle si alguna de las personas de su competencia ha cometido delitos posteriores a la firma del Acuerdo Final para la Paz y defraudado el deber de no repetición.



Finalmente, a través del mencionado acuerdo, la JEP y la FGN reforzaron la seguridad jurídica de los antiguos integrantes de las Farc-EP y de los miembros de la fuerza pública que han recibido tratamientos de justicia transicional como contrapartida a sus aportes al proceso de paz y a los derechos de las víctimas.