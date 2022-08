"Hay que examinar cómo se continúa con lo pactado”: alias Antonio García, comandante del ELN, a Gustavo Petro

Mientras el presidente Gustavo Petro aseguraba que están dispuestos a dialogar con el ELN, el primer comandante de ese grupo armado, Antonio García, aseguró que se tendrá que evaluar cómo deberán continuar los diálogos de paz y criticó al expresidente Iván Duque.



“Frente a los diálogos de paz es importante decir que el ELN jamás ha colocado condición alguna para dialogar o para buscar una solución política al conflicto armado en Colombia. El Gobierno de Duque desconoció, o no quiso darle continuidad a los diálogos que traíamos con el gobierno anterior. No quiso cumplir las lógicas acordadas y quiso modificarlo todo”, afirmó García.



El comandante además reiteró: “Ahora hay que examinar cómo se continúa teniendo en cuenta lo pactado. No hay ningún problema”.



Petro manifestó que el Gobierno de Colombia está dispuesto a retomar los Diálogos de Paz con el ELN, pero que hasta el momento el proceso está en puntos suspensivos.



"Hasta ahora estamos en unos puntos suspensivos, en concreto hay el deseo de continuar los procesos iniciados en el Gobierno Santos y enriquecerlos. Primero cumpliendo con los que se firmaron, los procesos con las Farc, continuando los interrumpidos, uno el ELN y uno muy incipiente que no alcanzó ni a sentarse en una negociación jurídica que es diferente, que es la del Clan del Golfo, porque el fiscal de la época tampoco lo permitió", afirmó Petro.



El mandatario aseguró que se continuará con lo que se realizó en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y les solicitó a los países garantes del proceso manifestar si desean continuar con esa responsabilidad en una eventual retoma de negociaciones.



"Allí quedaron los negociadores del ELN, en Cuba, de ahí partimos, ahí están, revitalizar los protocolos, reconocerlos significa que le pedimos a los países que en ese momento fueron garantes que sigan siendo garantes, puede haber otros. Hoy tendríamos que preguntarles a todos esos Gobiernos si quieren, si desean seguir siendo garantes del proceso que se reinicia, hasta ahora hemos recibido afirmaciones", explicó Petro.



En este sentido, el presidente Petro aseguró que a Cuba le afectó ser sede de los diálogos en el Gobierno Duque, porque se intentó incluir a ese país en la lista de terroristas, solo por ser garante del proceso, por eso manifestó que se tendrá que determinar el territorio.



"Que cambie el sitio geográfico no depende exclusivamente de nosotros, de ninguno de los que estamos aquí, eso depende de las condiciones de quienes quieren negociar con nosotros. En este caso que es el ELN está en Cuba, ya sabremos en las semanas que están por seguir si se continúan estos diálogos en Cuba", explicó.



Y además reiteró: "Esas negociaciones políticas y jurídicas tienen un protagonista central, el Gobierno de Colombia representando a la sociedad colombiana y tiene un segundo protagonista también central, quienes se han levantado en armas contra la sociedad, contra el Gobierno".



Finalmente, el presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que su país continuará siendo garante y le servirá a Colombia en lo que el Gobierno considere puedan apoyar en el proceso.



"Nosotros como Estado chileno hemos planteado al Gobierno colombiano es nuestra disposición a colaborar de la manera en que el Gobierno colombiano estime que podemos ser de mayor utilidad, eso por ahora se limita a continuar con lo que se había iniciado, que es ser uno de los países garantes del proceso a la medida que se retome, que está en puntos suspensivos", expresó Boric.