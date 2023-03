Gobierno solo dialogará con campesinos del Caguán cuando liberen a policías retenidos

Ante la delicada situación que se registra en el sector de los Pozos, San Vicente del Caguán, Caquetá, en donde un uniformado fue asesinado y más de 70 permanecen secuestrados, el ministro del interior y portavoz del Gobierno Nacional, Alfonso Prada, señaló que no se aceptará de ninguna manera las vías de hecho y ningún tipo de chantaje y que el requisito indispensable para que se concrete un diálogo es liberar a los uniformados que se encuentran retenidos.



Las declaraciones del Ministro se dan en medio de la dura situación que se vive en esta zona del país tras los enfrentamientos entre la comunidad y la Fuerza Pública que se complicaron luego de que la guardia campesina retuviera a la fuerza a 79 uniformados de la Policía Nacional que hacía presencia en este sector.



"Allí lo que encontramos en una primera etapa fue un conflicto laboral entre una empresa y trabajadores y la comunidad fundamental, sobre promesas o acuerdos que se vienen trabajando históricamente por los impactos ambientales y sociales en materia de infraestructura en la pavimentación de una vía de cerca de 42 kilómetros que tiene una inversión muy grande”, señaló Prada.



Lea además: Los graves destrozos que sufrió la petrolera en el Caguán, Caquetá, por toma de campesinos



Parada agregó que la presencia del Gobierno Nacional hasta el momento se ha dado en el marco de la mediación entre las tensiones que se presentan en este territorio con el grupo campesino que ha liderado a través de distintas organizaciones y sus líderes. Sin embargo, la situación escaló en las últimas 48 con la muerte de un ciudadano y un uniformado.



Con relación a los señalamientos que se han hecho sobre la vinculación de disidencias en esta problemática el ministro dijo que, “quienes se movilizan son campesinos, miembros de organizaciones históricas que se mueven en el territorio que trabajan por los derechos de los campesinos. Alrededor de ellos hay una guardia campesina que ha sido satanizada de forma muy grave y estigmatizante en el país”, puntualizó el Ministro del Interior.



Lea aquí: EE.UU. pidió a Petro mantener erradicación forzosa de cultivos de coca en Colombia



Sin embargo, reconoció que alrededor de este territorio existe la presencia de estructuras armadas, grupos ilegales que hostigan a estas guardias campesinas. “Estamos muy cuidadosos de no estigmatizar al movimiento social campesino en Colombia, pero tampoco caer en la imbecilidad de pensar que no puede haber factores de perturbación que pretendan utilizar la movilización social para intereses particulares e ilegales”



Finalmente, el Ministro del Interior lamentó lo sucedido y envió sus condolencias a las familias del uniformado y ciudadano fallecidos en estas protestas. Se prevé que el presidente Gustavo Petro viaje en horas de la tarde desde San Andrés hacia la zona en compañía de varios ministros.