Gobierno Nacional afirma que Colombia pasa por un pequeño pico de covid-19

Durante la firma del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, el presidente Iván Duque indicó que el país atraviesa por un pequeño repunte de contagios de covid-19, aunque aseguró que los casos de letalidad siguen siendo bajos.



“La pandemia no ha terminado, queridos amigos, y estamos viendo que en varios países de América Latina se está empezando a ver un brotecito, un piquito por llamarlo así, en términos de contagios y Colombia no es la excepción, hemos visto como en los últimos días, comparados con las últimas semanas, se han subido un poco más los contagios, no podemos, afortunadamente, decir que eso se está presentando en términos de la letalidad”, dijo el mandatario.



Además, Duque indicó que esta situación debe servir para "abrir siempre el ojo de que el Plan Decenal de Salud tiene que tener una visión con las lecciones aprendidas de la pandemia y la concentración permanente de pensar en esos cisnes negros que pueden ocurrir".



Por otra parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó el pasado viernes que el incremento de casos por covid en el país es de más de 8.000 en la última semana y esto obedece a un pequeño pico principalmente de contagios pero no de muertes ni hospitalizaciones.



“Sí hay un pequeño pico. De hecho, la semana pasada se incrementó el número de casos, 3.092 casos más, y estamos viendo que en Colombia esta creciendo una nueva subvariante de Ómicron, que es la B4”, dijo el ministro.



Las muertes también han aumentado pero de manera poco significativa, con 27 casos en el último informe semanal, por lo que la mortalidad en el país continúa estable, así como las hospitalizaciones por cuidado intensivo en Colombia han venido reduciéndose sustancialmente.



“En lo que sí tenemos un riesgo, es en las personas que no tienen la cobertura de inmunidad suficiente. Entonces ahí si tenemos una preocupación, principalmente en los niños que no se han vacunado y en los adultos mayores de 50 años que no se han aplicado el refuerzo”, advirtió Ruiz.



Por eso, el jefe de la cartera de Salud reiteró el llamado a la población a iniciar y completar esquemas de vacunación teniendo en cuenta la alta disponibilidad de dosis, principalmente de las marcas Moderna, Pfizer y Sinovac.



Adicionalmente, el ministro señaló que esta semana se adelantará un comité para revisar, a partir de la evidencia científica, la posibilidad del segundo refuerzo en menores de 50 años.