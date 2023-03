Gobierno busca que colombianos tengan mayores ofertas laborales en Estados Unidos

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, aseguró que el Gobierno de Colombia ha venido trabajando con el norteamericano para que los colombianos con visas laborales tengan mayores oportunidades en ese país, principalmente en labores temporales.



“Estamos avanzando en que haya mayor oferta de visas de trabajo, sobre todo las temporales, en el nivel profesional y de servicios para la población colombiana, que hay algunas ya que están prestando el servicio”, aseguró Murillo en Colombia Hoy Radio.



También se está trabajando en la extensión de vigencia del documento: “La extensión de visas, la última acción que tomamos allí fue la creación de una mesa técnica donde las distintas instituciones que tienen esa responsabilidad para cumplir con esos requisitos definieron un cronograma de trabajo”.



Le puede interesar: Gremios le exigen a la ANI conciliación para inicio de obra Mulaló - Loboguerrero



Murillo aseguró que los Gobiernos han venido trabajando además en las visas turísticas, pero reiteró que el ejecutivo norteamericano es muy exigente con el tema. Entre otros temas, Murillo reiteró que la actual política contra las drogas no ha funcionado.



“No podemos seguir aplicando o reciclando fórmulas del pasado que no han funcionado, porque han sido un fracaso, ahí tenemos el país que lo recibimos inundando en coca, ahí tenemos unos mercados de cocaína que estaban muy vibrantes cuando llegamos, entonces hay que cambiar métodos”, explicó Murillo.



El embajador aseguró que uno de los cambios que se deben hacer en la lucha contra las drogas es no perseguir a quienes menos se ven beneficiados del narcotráfico, como a las comunidades campesinas, reiteró que se deben perseguir es a las personas líderes del negocio.



“Tenemos que asfixiar a los dueños de ese negocio que son los que se benefician y no están necesariamente en esas comunidades”, afirmó Murillo.



Los próximos 27 y 28 de marzo el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken, presidirán el X Diálogo de Alto Nivel (DAN) entre Colombia y Estados Unidos que se realizará en Washington D.C.



En el encuentro participarán los Ministerios de Justicia, Ciencia, Educación; Vivienda, Ciudad y Territorio, y el comisionado para la Paz.