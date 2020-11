Álvaro José Carvajal Vidarte

En el marco de la sesión extraordinaria del Comité Nacional de Manejo de Desastres, para definir la respuesta institucional ante la emergencia provocada por el paso del huracán Iota, de categoría 5, por el archipiélago de San Andrés y Providencia, el presidente Iván Duque confirmó que han tomado contacto con las autoridades locales para evidenciar la magnitud de la emergencia.



"He dado instrucción de adelantar PMU que se acerque al lugar de afectación para verificar las condiciones. Por situación climática no nos hemos podido movilizar, sin embargo, he dado instrucción de que nuestras fuerzas se muevan con material humanitario", dijo el jefe de Estado.

El presidente argumentó que el país está ante un hecho que tiene unas características que nunca se habían visto. "Es la primera vez en la historia que llega un huracán de categoría 5 al país, por lo que hemos venido haciendo levantamiento de daños y estamos monitoreando con la Unidad de Gestión de Riesgos".



El jefe de Estado dejó claro que la comunicación con Providencia ha sido complicada, sin embargo, aseguró que "tan pronto las condiciones lo permitan, estaré desplazándome personalmente a San Andrés. Es un reto grande que enfrenta nuestro país".

La atención a San Andrés y Providencia por paso de #Iota es un reto que sortearemos con toda la capacidad de respuesta institucional. Estaré desplazándome a la zona, tan pronto condiciones lo permitan, para evaluar personalmente daños y activar la ayuda inmediata a damnificados. pic.twitter.com/lz6GHGP4Cv — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 16, 2020

#UnidosPorElArchipiélago | "Quiero decirles a todos los colombianos que aquí hay una respuesta institucional y estaremos llegando con toda nuestra capacidad para atender a los damnificados" Presidente @IvanDuque — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 16, 2020

"Estamos prestos, tan pronto las condiciones lo permitan, a llegar al territorio de #Providencia darle respaldo a la comunidad, acompañarlos en estos momentos difíciles, articular la atención de las personas afectadas e iniciar rápidamente un proceso de reconstrucción" — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 16, 2020

Por su parte, desde la Sala de Crisis Nacional la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, en cabeza de Eduardo José González Angulo, se activó el despliegue operativo y el plan de respuesta para atender la emergencia.



Una vez se restablezca el servicio aeroportuario en la isla, que fue suspendido este domingo tras el inicio de la emergencia, la Ungrd realizará el despliegue operativo en la zona en articulación con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Sngrd, con el fin de mitigar el impacto y poner en marcha los planes de respuesta, recuperación y reconstrucción de ser necesario.



“Desde la Ungrd estamos listos para atender la emergencia que se registra en estos momentos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y ejecutar el plan de respuesta que se requiere junto a las entidades técnicas y operativas del Sistema”, señaló González Ángulo.



Por otra parte, la institución afirmó que un grupo de profesionales de la Ungrd se encuentran en San Andrés coordinando las acciones necesarias con las autoridades locales y el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres para atender a la población afectada y restablecer la comunicación con Providencia, que desde hace unas horas es nula, debido a las fallas que se registran en todo el territorio.

Como parte de las labores adelantadas la Ungrd inició el proceso del Registro Único de Damnificados. RUD, y el balance de las afectaciones en la infraestructura. Además, ha entregado 1.000 kits alimentarios, 1.000 colchonetas, 1.000 frazadas y 89.650 litros de agua a la comunidad afectada, como parte de la Asistencia Humanitaria de Emergencia, AHE.



Así mismo, la entidad dispuso maquinaria amarilla para realizar las labores de limpieza en las zonas afectadas y provee de combustible y lubricantes a los vehículos y accesorios utilizados para la atención de la emergencia.



“Lo más importante en estos momentos es la vida de todos los pobladores por eso el llamado es a salvaguardarse en sus casas, y caso que esta haya resultado afectada, buscar refugio en casa de un familiar, vecino o en los albergues que ha dispuesto la Gobernación de San Andrés, seguir las recomendaciones de las autoridades y estar atentos a las alertas que emita el Ideam”, puntualizó González Angulo.