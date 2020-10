Álvaro José Carvajal Vidarte

Por presunta extralimitación de funciones, abuso de autoridad, censura y posible violación a los derechos de libertad de expresión y opinión, la Procuraduría General de la Nación, PGN, formuló pliego de cargos al ex gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia, Rtvc, Juan Pablo Bieri Lozano.



El ente de control abrió investigación en enero de 2019 luego de que la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, revelara unos audios en los que Bieri Lozano pide no volver a emitir el programa 'Los Puros Criollos' y sacarlo del 'prime time' y presentarse en un horario entre las 2:00 a.m. y las 3:00 a.m. para "desaparecer o matar la producción".



La petición del entonces gerente de Rtvc estaba relacionada con unas declaraciones dadas por el presentador de aquel programa, Santiago Rivas, en las que critica al Gobierno por el proyecto de Ley de Convergencia o Ley TIC.



En primer lugar la Procuraduría estableció la validez de las grabaciones hechas por la directora de Señal Colombia, Diana Marcela Díaz Soto, y posteriormente reveladas por la Flip, hechas durante una reunión el 6 de diciembre de 2018 en la gerencia de Rtvc.

"Así las cosas, sea lo primero señalar que en el caso que nos ocupa, no nos encontramos ante una tertulia entre cuatro individuos particulares, o incluso funcionarios, dentro de su ámbito privado, sino por el contrario, ante una reunión adelantada dentro del ámbito estrictamente laboral entre cuatro servidores públicos en ejercicio de sus cargos y relacionada directa y específicamente con la gestión de un organismo público descentralizado como lo es Rtvc", dice el Ministerio Público.



Por lo tanto, añade, "la grabación de audio de lo ocurrido en ella por parte de uno de sus participantes no vulnera el derecho a la intimidad de ninguno de quienes hicieron parte de la misma".



"Para el órgano de control, el exfuncionario habría podido tratar de manera diferencial al comunicador Santiago Rivas en detrimento de la normatividad constitucional, legal y reglamentaria", asegura la Procuraduría.

Los cargos

La PGN imputó a Bieri Lozano por presunta extralimitación de funciones luego de, al parecer, ordenarle a la directora de Señal Colombia excluir de la parrilla de programación el programa 'Los Puros Criollos' "y cualquier otra producción o coproducción de la que hiciera parte el comunicador Santiago Rivas Camargo", falta fue calificada provisionalmente como "grave a título de culpa gravísima".



En segundo lugar, el exgerente del sistema de medios públicos deberá responder por presunto abuso de autoridad, ya que habría ordenado a una funcionaria a su cargo excluir de manera inmediata las repeticiones de todas las temporadas de la serie 'Los Puros Criollos' y no transmitir la nueva, la cual debía ser emitida en enero de 2019, o hacerlo en horas de la madrugada. Esta falta fue calificada provisionalmente como "gravísima a título de culpa gravísima"



Finalmente, la Procuraduría señaló que Bieri Lozano "habría podido incurrir en una presunta configuración de censura en detrimento de los derechos a la libertad de expresión y opinión del comunicador Santiago Rivas Camargo". Esta falta, al igual que la anterior, también fue calificada de manera provisional como "gravísima a título de culpa gravísima".



"Para el órgano de control, el exfuncionario habría podido tratar de manera diferencial al comunicador en detrimento de la normatividad constitucional, legal y reglamentaria", dice el comunicado del Ministerio Público.



La Procuraduría ordenó además el traslado de copias de la totalidad del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las acciones penales correspondientes con relación a la conducta de Bieri, así como las declaraciones rendidas por los asesores José Martín Pimiento Martínez y María Alejandra Cendales Rodríguez, quienes hicieron parte de la reunión mencionada.



"Estas últimas también serán remitidas a las procuradurías distritales para que evalúen la posibilidad de iniciar un proceso disciplinario", puntualizó la PGN.



Cabe recordar que Bieri Lozano renunció a Rtvc en enero de 2019. Estuvo fuera del Gobierno por cerca de diez meses, hasta noviembre de ese mismo año, cuando firmó un contrato como asesor en comunicaciones de la Presidencia de la República hasta el 30 de noviembre de 2021.