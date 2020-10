Cárcel para hombre que atacó con un hacha a su pareja en Bogotá

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Miguel Camilo Parra Niño, el hombre que atacó con un hacha a su pareja sentimental, fue enviado a la cárcel por decisión de la Juez 69 de Garantías, al considerar que existe un peligro para las víctimas y podría no comparecer a la justicia cuando sea requerido.



La Fiscalía, en su momento, señaló que Parra Niño “no intentó arrebatarle la vida a cualquier mujer, sino a quien había sido su pareja sentimental con quien ejerció convivencia durante seis a siete meses. En el momento en que desarrolló esta acción no le importó que el hijo de la mujer de 13 años tuviera que presenciar un acto tan atroz como lo es ver a su mamá ensangrentada en el lugar de residencia”.

Lea también: Miedo, sensación con la que lidian a diario las mujeres en Colombia



Para la fiscal del caso era necesario que se impusiera la medida de aseguramiento en contra del hombre debido a que, una vez el pasado 17 de octubre ocurrió el ataque, Parra salió de Bogotá y cambió su apariencia física con el fin de evadir a las autoridades.



La defensa de Parra señaló que su cambio físico no se registró debido a que estuviera huyendo. Sin embargo, la juez argumentó que con tal acción el hombre buscó burlar el cerco de las autoridades.



Los hechos por los que Parra está ante los estrados judiciales ocurrieron en el barrio El Redil, en la localidad de Usaquén, en Bogotá, donde atacó a Ángela del Pilar Ferro, su pareja sentimental, con un hacha, en presencia de un menor de 13 años, que responde como hijo de la mujer atacada.



La fiscal del caso señaló que la violencia en contra de la mujer se venía registrando durante los meses que vivieron juntos, debido a los celos enfermizos por parte del agresor, teniendo en cuenta que no le permitía reunirse con sus amigos ni salir del lugar donde residían.



Parra, además, también fue acusado por la Fiscalía de obligar a Ferro a sostener relaciones sexuales, aduciendo que “era su hombre y debía atenderlo”.



Al hombre le fueron endilgados los delitos de feminicidio agravado en la modalidad de tentativa, cargos que no aceptó en medio de audiencia virtual adelantada.