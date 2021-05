Fenalco rechazó bloqueos y pidió al Gobierno recuperar el orden público del país

Valentina Rosero Moreno

La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, rechazó los bloqueos que aún se están presentando en las vías del país e hizo un llamado al Gobierno Nacional para que establezca el orden público nacional.



Al respecto, Jaime Alberto Cabal, Presidente de Fenalco, insistió en que es necesario que se logre controlar y ejercer la autoridad en el país porque los ciudadanos y el comercio no pueden aguantar más bloqueos.



“El pueblo no aguanta más bloqueos, por la falta de alimentación, de acceso a la salud y a los medicamentos es necesario poner el orden en los bloqueos donde ya no existen protestas pacíficas, sino delincuencia y crimen organizado”, dijo Cabal.



Lea además: Cali ha perdido $2,5 billones por paro y bloqueos, reporta la Cámara de Comercio



Asimismo, manifestó que quienes continúan realizando los cierres viales no se han conmovido ante el panorama que se está viviendo en el país que, entre otras cosas, “registra pérdidas para el comercio por $2.2 billones al cierre del 17 de mayo, que son irrecuperables. Es claro que hay una agenda oculta para desestabilizar al país”.



“La situación de los comerciantes es dramática. Venimos de más de un año de cierres y restricciones que han llevado a la quiebra a miles de micro, pequeños y medianos empresarios, elevando el número de desempleados en el país”, afirmó.



De igual forma, comentó que aunque es necesario que el Gobierno Nacional siga teniendo diálogos para dar solución a las protestas, estos solo deben realizarse con “los verdaderos gestores del Paro y no con los delincuentes que se han aprovechado de la situación para desestabilizar el país”.



Sobre la orden del Presidente de que la Fuerza Pública utilice la fuerza legítima para recuperar las vías, Cabal dijo que es una decisión que se espera tenga resultados inmediatos para que favorezca a los sectores y a la ciudadanía que desde hace más de veinte días se ha perjudicado por los bloqueos.



"Quienes marcharon pacíficamente ya mostraron su voz de desacuerdo y necesidad de cambio, pero nada justifica tener bloqueado al país violando todos los derechos actuando violentamente", puntualizó.



Le puede interesar: Los retos para que no se frene la economía por el paro y la pandemia