Expresidentes Pastrana y Samper respondieron a polémica carta de los Rodríguez Orejuela

Los expresidentes Andrés Pastrana y Ernesto Samper se pronunciaron frente a la carta en la que los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela aseguraron haber financiado la campaña a la Presidencia de la República de Pastrana, que este expresidente supuestamente participó en dos casos de corrupción y que los presionó para implicar a Horacio Serpa en el caso de ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña de Samper.



A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Andrés Pastrana -que resaltó que la carta de los hermanos no está firmada- señaló que esta misiva no desmiente el aporte de dineros a la campaña de Samper por parte del 'Cartel de Cali' y de otros narcotraficantes, además, "la comunicación ratifica que Ernesto Samper fue interlocutor de los Rodríguez Orejuela".



Respecto a su supuesta participación en los escándalos de Chambacú y Dragacol denunciada por los 'excapos', dijo que estos casos se originaron en el gobierno de Samper y fueron ampliamente investigados por las autoridades sin que él hubiese estado vinculado.

En relación con lo que dijeron los Rodríguez Orejuela sobre su aporte a la campaña de Pastrana, el expresidente recordó que en 1994 la Fiscalía General de la Nación adelantó una "severa investigación" sobre su campaña, que duró más de dos años y se cerró con la comprobación de que "no había ingresado ni un solo peso del narcotráfico".



Y sobre la extradición de los exjefes del 'Cartel de Cali' a los Estados Unidos, que según su carta no se produjo tras haber sido chantajeados por el expresidente para asegurar en una misiva que aportaron recursos a la campaña de Samper, Pastrana dijo que no pudo llevarse a cabo pues la Constitución de 1991 y una ley que el gobierno de Samper tramitó no la permitían por hechos anteriores a su expedición.



"Toda mi vida he luchado contra el narcotráfico; fui secuestrado por Pablo Escobar; en 1994 tuve el valor de denunciar la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de Samper revelando los llamados 'narcocassetes', prueba reina del proceso 8000. Por eso fui perseguido por ese gobierno y muchos compatriotas me tildaron de apátrida, por haber hablado con la verdad", se lee en el comunicado del expresidente.



"Como dice el refrán popular, la verdad duele y quienes la hemos mantenido siempre como una línea de actuación enfrentamos con valentía los ataques de quienes se niegan a reconocerla", añade el escrito.

Lo que dijo Ernesto Samper

El expresidente Ernesto Samper se mostró sorprendido por el supuesto entramado criminal que ejecutó el expresidente Andrés Pastrana contra él y contra el exministro Horacio Serpa, según afirman los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela en su polémica carta.



"Estoy sorprendido por las explosivas declaraciones de los hermanos Rodríguez Orejuela sobre el comportamiento indigno del expresidente Andrés Pastrana al montar, como presidente de la República, un entrampamiento criminal contra Horacio Serpa y contra mí por denunciar los graves casos de corrupción de la época de Dragacol y Chambacú”, dijo Samper por medio de un comunicado.



El expresidente también dijo que le sorprenden las revelaciones de los Rodríguez sobre la financiación de la campaña de Pastrana a la presidencia y de la negociación de su extradición, por esta razón exige que Pastrana debe explicarle al país su conducta y "las autoridades judiciales, incluidas la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, deben asumir la investigación de los graves hechos denunciados. El país tiene derecho a saber la verdad que intentó ocultar el expresidente Pastrana en su insólita presentación en la Comisión de la Verdad".