Exfiscal Néstor Humberto Martínez denunció a Estados Unidos conspiraciones en su contra

En una carta dirigida a Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez denunció haber comprobado que hay conspiraciones en su contra.



De acuerdo con lo manifestado en el documento, Martínez asegura que se habría planeado y ejecutado una persecución en su contra con el fin de, según aseguró, vengarse de él por las diferentes investigaciones que adelantó la Fiscalía General de la Nación cuando estaba a su cargo.



Lea además: Procuraduría abre investigación a funcionarios de AeroCivil por presunta corrupción



Según se manifestó, Martínez también envió la carta al fiscal delegado Jaime Mickelson del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En la denuncia, el exfiscal detalló que fue a comienzos de 2022 que comprobó la existencia de dicha conspiración que solo habría sino planeada en su contra, sino también de otros fiscales.



"Como he tenido ocasión de informarles desde hace algún tiempo, tanto a esa representación diplomática, como al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a comienzos de este año comprobé la existencia de una conspiración contra el suscrito y varios fiscales, por parte de personas a quienes asiste una sed de venganza, por haber sido judicializados durante mi administración como fiscal general, por casos de corrupción en Colombia", indicó el Exfiscal en la carta.



De igual manera, Martínez manifestó que en otros documentos que ha enviado a las autoridades estadounidenses ha revelado quiénes serían las personas que estarían detrás de la presunta conspiración. "Revelé los nombres de los determinadores de este crimen reputacional e inclusive el de los periodistas que sirven a esa causa, uno de ellos prepago, porque se sabe -según los medios de comunicación y de la propia justicia- que recibió dineros, con el macabro propósito de lesionar públicamente mi buen nombre y el de los servidores de la Fiscalía, tarea a la que se dedica impunemente”.



Lea también: Análisis: ¿Jefes de las Farc encontrados culpables por la JEP deben renunciar a sus curules?



Entre otras, en el documento el Exfiscal general también instó a la Fiscalía a que avancen con las investigaciones respectivas de su denuncia y pide que, preferiblemente, sea de manera pública.​



"Celebro que la Fiscalía colombiana pueda avanzar ágilmente en las investigaciones que anunció y que el país pueda conocer prontamente la verdad. Y ojalá las audiencias sean públicas, para que se sepa de una vez por todas si, según los pérfidos rumores, el señor Otto Bula –a quien no conozco, ni he tenido relación con él– tiene algún señalamiento contra el suscrito", precisó Martínez en el documento.