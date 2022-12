Estos son los nombres de los colombianos más populares relacionados con la Navidad

Un reporte muy particular de cifras, pero no electorales, hizo para esta fecha de la Navidad la Registraduría Nacional con el apoyo de la empresa francesa de seguridad digital Idemia, al seleccionar la lista de nombres navideños más registrados por los padres colombianos.



Aunque los más tradicionales en la historia son María, José, Jesús, Gaspar, Melchor y Baltazar, se optó por buscar otros nombres relacionados con estas fechas decembrinas, para lo cual se buscó desde 2015 a la fecha.



El más usado es Ángel con (113 794) personas registradas, Celeste (43 022), Gabriel (42 147), Luna (8321), Belén (6274), Paz (6034), Gloria (5080), Esperanza (3432), y Lucero con 1515 registros.



Les siguen a estos, Mar con (1183), Estrella (937), Noelia (632) y Noel con (581) personas registradas. Por el momento, no se registran nombres como Aguinaldo, Grinch ni Novena.



Entre los nombres más particulares de esta lista navideña se encuentran; Mery (1587), Nieves con (345) registros, Natividad con (299), Alegría con (107), Arena con (31,) Merry y Adoración con (20) registros cada una y Amanecer con (4).



En Colombia desde el año 2015 a la fecha se han registrado 16.444 personas nacidas el 24 de diciembre, 13.933 el 25 de diciembre, para el 31 de diciembre se registran 17.304 personas y para el 1 de enero un total de 14.574.