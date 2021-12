En el marco del Congreso Mundial de Juristas que se realiza por estos días en Barranquilla, el ministro de justicia, Wilson Ruiz dio a conocer que se encuentra a la espera de que a su despacho llegue la resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes, para avalar la aspersión aérea con glifosato.



Ruiz aseguró que la fumigación de este tipo se reactivaría en febrero de 2022 y enfatizó que tanto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA), así como el Ministerio de Salud, señalan en el documento que a la fecha no sería posible -de manera técnica- evidenciar la afectación con la aspersión aérea con glifosato.



"Este documento nos indica que no se va a afectar la parte medioambiental de nuestro país. Así mismo, tampoco habrá afectaciones en materia de salud, ya que no hay revisión científica que pueda determinarlo. Una vez ambos documentos me los oficialicen, miramos la viabilidad de hacer la convocatoria como presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes, a todos los miembros para revisar cómo se dará apertura al proceso de aspersión en el país", detalló el ministro.

Lea también: En Colombia ya podría haber casos de variante ómicron: la hipótesis del INS

Ruiz afirmó que en el país se ha reducido el número cultivos ilícitos, se pasó de 173 mil hectáreas a 143 mil; sin embargo, el número de víctimas perteneciente a la fuerza pública aumentó, debido a que han caído realizando labores de aspersión terrestre y erradicación manual, por culpa de las minas antipersonas.



"Sin duda alguna, la aspersión con glifosato es la mejor opción para mitigar el flagelo de los cultivos ilícitos en Colombia. Erradicar todo lo que le hace mal al país es lo que necesitamos como foco para combatir la violencia", concluyó.



Cabe recordar que la fumigación aérea con glifosato está suspendida desde 2015 y en 2017 la Corte Constitucional impuso una serie de requisitos para reactivarla, entre esos, tener un estudio de afectación medioambiental, otro sobre las afectaciones a la salud, entre otros requisitos técnicos.

Lea también: Duque se reunió con Felipe VI durante la visita del rey a Colombia, ¿de qué hablaron?

La relación judicial entre Colombia y España

En un foro dedicado al rol de la mujer en la consolidación del Estado Social de Derecho, delegaciones de España y Colombia, encabezadas por sus respectivos ministros de Justicia, sostuvieron una reunión bilateral en la que abordaron diversos temas de interés que vienen desarrollando en el marco de un trabajo conjunto y de cooperación.



El primer asunto que tocaron Pilar Llop, Ministra de Justicia de España, y Wilson Ruiz Orejuela, fue el relacionado con la extradición, mecanismo que se aplica en el marco de la cooperación judicial entre los dos países y que fluye favorablemente luego de los inconvenientes presentados durante el confinamiento originado por la pandemia del Covid-19, en 2020.



Los ministros también hablaron del crédito que por 500 millones de dólares recibió Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo objetivo es la transformación digital de la justicia en el país y la adopción del expediente digital, aplicando las tecnologías de la información y las comunicaciones.



Así se espera mejorar la eficiencia y efectividad en los procesos y dejar atrás la baja productividad y los altos costos procesales del sistema de justicia.