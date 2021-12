En Colombia ya podría haber casos de variante ómicron: la hipótesis del INS

Luego de que se confirmaron los primeros casos de la variante Ómicron en Latinoamérica, el Instituto Nacional de Salud, INS, planteó la posibilidad de que esta nueva cepa del covid-19 ya pueda estar circulando en Colombia.



De acuerdo con lo manifestado por Martha Ospina, directora del INS, la dinámica viral de Ómicron, identificada como B.1.1.529, y su fácil expansión en el mundo han llevado al Instituto a adelantar investigaciones asumiendo que en el país ya habrían personas contagiadas con esta cepa.



“Es algo que debe asumirse y esa debe ser la hipótesis de trabajo. De la misma manera, como muchas personas llegaron a Brasil hace ochos

días provenientes de distintos países de África, tienen ya confirmado un diagnóstico con Ómicron, pues puede suceder los mismo en Colombia", mencionó Ospina.

Lea además: Las decisiones que Minsalud y Alcaldía definieron para enfrentar la pandemia en Cali en diciembre



Teniendo en cuenta que los estudios de esta variante aún no son concluyentes en términos de cómo es su impacto en los pacientes contagiados, Ospina explicó que para identificar con plenitud el funcionamiento del linaje de Ómicron, será necesario realizar más estudios de tipo poblacional, epidemiológico y clínico.



Por lo cual, en el territorio nacional el INS ya se encuentra realizando seguimiento a, al menos, 160 viajeros recientes para dado el caso que estos sean positivos para covid, se pueda identificar el tipo de linaje del contagio.



Con relación a las medidas restrictivas que se podrían implementar en el país debido a la circulación de esta nueva variante, Ospina manifestó que, a pesar de que esta nueva variante ha registrado una fácil expansión, no considera que sea necesario cerrar las fronteras.



Lea también: Prohibir los viajes no evita la propagación de la variante ómicron, asegura la OMS



Según comentó, las medidas más efectivas para evitar que esta cepa genere un peligro para el país es que se continúe incentivando la vacunación a los ciudadanos y que, además, a los viajeros no vacunados se les exija presentar una prueba PCR con resultado negativo.



"El cierre total produce un gran impacto económico y la experiencia de Israel mostró que con esa medida se reduce en un 90% la importación, pero no de manera indefinida porque en algún momento hay que abrir el país. Las medidas más efectivas son asegurar el porte del carnet de

vacunación al ingreso y pedir PCR a las personas no vacunadas, ojalá a todas las personas pero sobretodo a esta población no vacunada", dijo.



Respecto a las vacunas anticovid y su comportamiento frente a Ómicron, la Directora del INS aseguró que no se ha comprobado que estas ya no sean efectivas. “En este momento no existe la posibilidad de decir que Ómicron pueda evadir la inmunidad, se presume que tiene esa potencialidad como en linajes anteriores", precisó.