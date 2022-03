"Es vergonzoso lo que sucedió, no podemos permitir estos atropellos": Duque sobre Mattos

El presidente Iván Duque se refirió al informe que evidenció que Carlos Mattos habría estado irregularmente fuera de la cárcel y manifestó que es vergonzoso que este tipo de situaciones se presenten.



Duque aseguró que tras conocerse las evidencias reveladas por Noticias Caracol era necesario no solo actuar de inmediato, sino también de manera contundente y que, por eso, se decidió destituir al director del Inpec y al director de la cárcel La Picota, donde estaba recluido el empresario.



"No hay temas de costo político, esto es vergonzoso lo que sucedió y por eso ahí se actuó con mucha firmeza. Nosotros no podemos permitir estos atropellos al sistema judicial, ni al sistema penitenciario y carcelario. Por eso la respuesta fue inmediata, con indignación, nosotros frente a ese tema cero tolerancia", comentó el Presidente.



Cabe recordar que fue un informe de Noticias Caracol el que provocó la destitución inmediata del director del Inpec, Mariano Botero; el director de la cárcel Picota, coronel Wilmer Valencia, y el traslado del empresario Carlos Mattos a una cárcel de máxima seguridad en Boyacá.



De acuerdo con el informe, el empresario Carlos Mattos, preso por sobornar jueces y funcionarios judiciales dentro de un proceso por la distribución de la marca Hyundai en Colombia, salía de manera irregular de la cárcel La Picota, en un vehículo del Inpec y se trasladaba a su oficina en el norte de Bogotá.

Reunión con Joe Biden, presidente de EE.UU.

Frente al posible encuentro que el presidente Duque sostendría con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario colombiano expresó que se está a la espera de la información que emita la Casa Blanca.



“Esperemos que la Casa Blanca hable, nosotros seguimos teniendo una relación muy buena, profunda, una relación que estamos celebrando 200 años, que ha sido bipartidista. Con el presidente Biden por ejemplo, partimos de muchos temas en común, la transición energética, la lucha contra el cambio climático, contra el terrorismo transnacional y la defensa de la democracia”, afirmó Duque.



El mandatario colombiano aseguró que con EE.UU también coincidían en el apoyo que se le debe dar a Ucrania por los ataques perpetrados por militares rusos y ordenados por el presidente Vladimir Putin.