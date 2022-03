"Es importante que concluyan los escrutinios para saber cómo quedará el Congreso": Duque

El presidente Iván Duque se refirió este miércoles al anunció del Registrador Nacional de que ya no solicitará el reconteo de los votos al Senado y aseguró que, para fortalecer la confianza del sistema electoral, era necesario que se determinara con prontitud cómo se iba a proceder.



Por lo cual, el Mandatario recalcó que ahora lo que se necesita es que el Consejo Nacional Electoral, CNE, pueda realizar el balance final de los escrutinios. Esto teniendo en cuenta que en la Comisión de Garantías Electorales la mayoría de los partidos y movimientos políticos estuvieron de acuerdo con que se concluyera el proceso electoral.



"Lo que necesitamos ahora es fortalecer la confianza de este proceso, por eso es importante que concluya todo el proceso de escrutinios y que el CNE haga ya el balance final y se conozca concretamente cuál es la nueva conformación del Congreso", dijo el Presidente Duque en diálogo con Oye Cali.



De igual manera, recalcó que el haber convocado la reunión de la Comisión fue determinante para que se pudiera realizar un debate sensato y se tuvieran en cuenta las opiniones de quienes pedían reconteo, pero también la respuesta de la institucionalidad frente a lo ocurrido en las elecciones.



"Convocamos la Comisión de Garantías Electorales para que fuera justamente ahí, en la institucionalidad y no en las redes, donde se pudiera garantizar que el proceso de escrutinio se estaba adelantando con todas las garantías. Y, sobre esa base, aclarando todas las dudas, podamos seguir transitando a una elección presidencial frente a la cual no haya duda alguna de la capacidad del sistema electoral", comentó.

Entre tanto, Duque recalcó que su gobierno ha apoyado siempre la independencia de la institucionalidad que tiene el país, por lo cual, según dijo, han acompañado toda la labor del CNE con relación a los aspectos logísticos de las jornadas electorales.



"Ha sido una situación compleja porque se han presentado algunas inquietudes sobre la elección al Senado en algunos lugares, pero este martes tuvimos una muestra de sensatez donde todos pudieron exponer sus puntos de vista y se forjó un consenso para que se pueda culminar el proceso de escrutinio. De parte nuestra respetar la independencia del sistema electoral, pero al tiempo dándole todo el apoyo para que se puedan tener todas las garantías para los ciudadanos", precisó Duque.